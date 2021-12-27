ياريس 2022 تويوتا ياريس الجديدة كلياً وحش اليابان سعر مواصفات ياريس 2022 في السعودية

مواصفات سيارة تويوتا ياريس، تعد تويوتا من أكبر شركات السيارات في العالم لأنها عرضت سيارة تويوتا ياريس الجديدة والتي تتميز بتصميمات وتحديثات جديدة في بعض الأجزاء مقارنة بالإصدار القديم، تأتي هذه التحديثات من المظهر، فالسيارة المعدلة تحتوي على العديد من التقنيات الجديدة التي تنافس سيارات الهاتشباك الأخرى، والجدير بالذكر أن تويوتا ياريس هاتشباك تنافس العديد من السيارات الأخرى.

حجم الشبكة الأمامية صغير.

المصد الأمامي أكثر صلابة وله العديد من الزوايا الحادة.

تحتوي على مصباح ضباب رياضي ومحاط بإطار معدني.

عند النظر إليها من الخلف، تستخدم السيارة سرجًا جديدًا بتصميم مستطيل الشكل.

هناك بعض اللمسات على الغلاف الخلفي، مما يجعلها جذابة.

توجد مصابيح الضباب أسفل المصد.

السيارة مزودة بإطارات رياضية قياس 16 بوصة.

لا يوجد تحديث أو تغيير في الكونسول المركزي.

تصميم عجلة القيادة رائع.

لديها نظام فرملة ذكي وطارئ.

لديها وظيفة تحذير مغادرة المسار.

المصابيح الأمامية مزودة بعوارض أوتوماتيكية عالية لتوضيح الرؤية الليلية.

تحتوي على 9 وسائد هوائية أمامية وجانبية لمنع الاصطدامات والحوادث.

يوجد شاشة ملاحة داخل السيارة.

بها مكيف هواء بفتحات انيقة.

وهي مجهزة أيضًا بمقاعد مريحة، مصنوعة من الأقمشة الفاخرة، ويمكن طيها بسهولة.

به كاميرا خلفية لرؤية الطريق.

السيارة مزودة بوظيفة البلوتوث ويمكنها الرد على المكالمات من خلال عجلة القيادة.

لديها وظيفة عرض الخريطة على الشاشة.

محرك تويوتا ياريس هاتشباك

تم تجهيز تويوتا ياريس هاتشباك بمحرك سعة 1.5 لتر.

المحرك لديه 4 اسطوانات.

قوة المحرك 106 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة.

عزم الدوران 103 رطل-قدم والسرعة 4200 دورة في الدقيقة.

يحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات.

مواصفات سيارة تويوتا ياريسسعر تويوتا ياريس

لا شك أن سعر السيارة الجديدة التي كشف عنها عملاق في صناعة السيارات هو الشغل الشاغل لجميع العملاء والمستخدمين، لأن عددًا كبيرًا من المجموعات مهتمة بمعرفة سعر تويوتا يارس هاتشباك لهذا العام.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر هذه السيارة في المملكة العربية السعودية من 58،000 ريال سعودي.

في هذه المرحلة تم الانتهاء من مواصفات سيارة تويوتا ياريس، أتمنى أن تزودك المقالة بمحتوى مفيد آمل أيضًا أن تتمكن من فهم آرائك وتجاربك حول هذه السيارة.