سعر ومواصفات السيارة اليابانية تويوتا فينزا 2022 بالسعودية .. العملاق المتميزة Toyota Venza 2022

تويوتا فينزا 2022 ، عندما عادت تويوتا فينزا إلى الظهور في عام 2021 بعد توقف دام ست سنوات، احتلت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم ذات الصفين مرتبة إيجابية للغاية،حيث يبرز مميزات ومواصفات السيارة الهجينة في المملكة عن السيارات الأخري؛ أنها من اكثر سيارات الدفع الرباعي التي يهتم بها الأشخاص، فقد يتساءل الكثيرين من الأشخاص علي منصات البحث عن التكلفة الفعلية لسيارة تويوتا فينزا، حيث جاءت السيارة بشكل قياسي بنظام دفع رباعي حيث تحافظ مجموعة نقل الحركة الهجينة على الأشياء هادئة للحصول على تجربة أكثر فخامة.

مواصفات تويوتا فينزا 2022

تصميم السيارة جاء ليشمل الحداثة والأناقة فقد تضمنت أفضل محركات وأنظمة تشغيل، ويشمل الاتساع الداخلي للسيارة قرابة 5 أفراد مما جعلها سيارة عائلية تناسب كافة الأسر، بالإضافة إلى أدائه المتميز وخاصة عند السير على الطرقات، ومن اهم مواصفات السيارة التالي:

من المشار ألية أن سعة المحرك بلغت 2500 سم مكعب أي (2,5) لتر، بأربع أسطوانات.

بـ 219 حصان ينتج المحرك مع متوسط استهلاك للواقو بـ 5.8 لتر بكل مائة كيلومتر.

تصميماتها الخارجية أنيقة للغاية بالإضافة إلي الأجزاء التي تجعلها بارزة عن غيرها من السيارات، مع وجود مصراع شبكي.

لديها أضواء LED أمامية ، مع مكابح خلفية مضاءه بشكل خافت ، ولها مؤشر مع المصد الخلفي.

يتم عرضها بمجموعة من الألوان المميزة بما في ذلك الأحمر والكريستال والأبيض الفائق والأزرق الكهربائي والتيتانيوم والأسود الفائق والأسود السماوي والمخطط.

يوجد بها كاميرا بزاوية 360 درجة تكتشف المظهر الخارجي للسيارة بالكامل.

من ناحية أخرى تتراوح شاشة الوسائط المتعددة الملونة وشاشة اللمس من 8 إلى 12.3 بوصة تساعد السائق على اتباع الطريق والمسار.

تمت إضافة العديد من ميزات الأمان إلى هذه السيارة بما في ذلك أنظمة الكشف عن المشاة وتتبع النقاط العمياء.

وجود مثبت السرعة والثبات مع تحذير الاصطدام الأمامي والتحذير في حالة الانحراف عن المسار.

مزود بوظائف لمعرفة إشارات المرور، مع وظائف إيقاف تلقائي في حالة الطوارئ بالإضافة إلى كاميرا محيطية.

يوجد شاشة في الزجاج الأمامي ، كما يوجد بها كاميرا خلفية لرصد الطريق ، بالإضافة إلى مميزات إشارات المرور.

لها مقعد طفل.

هناك أربعة منافذ USB.

“Apple CarPlay – Android Auto” متاح على الأجهزة.

نظام كشف الاصطدام المسبق للمشاة.

مصاريع أوتوماتيكية في الجزء العلوي من السيارة.

سعر Toyota Venza 2022

صُنعت تويوتا فينزا 2022 بثلاثة موديلات مختلفة ، يختلف سعر كل منها عن الأخرى حسب المواصفات التي تحتويها، والأسعار هي:

موديل LE تبلغ قيمته 33 ألف دولار ، للبيع في السعودية بـ 54 ألف ريال. تبلغ قيمة طراز XLE 37000 دولار. تبلغ قيمة الطراز المحدود 40 ألف دولار.

وبذلك المقال تم الانتهاء من ذكر كافة مميزات ومواصفات اليابانية الشهيرة تويوتا فينزا 2022.