سعر تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية وأهم مواصفاتها التي ستبهرك

سعر تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية من الأشياء التي نالت بحثاً كبيراً عبر محركات البحث في الآونة الأخيرة، تعتبر سيارات تويوتا بشكل عام هي الاختيار الأول للأسرة السعودية، فهي سيارات نقدم لك قيمة حقيقية مقابل التكلفة، كما أن معظم الفئات تناسب العائلة، تبهرنا الشركة العالمية تويوتا باستمرار بإصدارات جديدة وتحديثات لا مثيل لها، مقالنا اليوم سيكون عن مواصفات تويوتا هايلاندر 2022 وأسعار سيارة تويوتا هايلاندر بالسعودية واستعراض أهم عوامل الأمن والسلامة وأهم مميزاتها التي تجعلك تفكر في شراء مثل تلك السيارة الرائعة.

السيارة لم تتغير كثيراً عن الإصدارات السابقة لها بنفس الفئات المعروفة، إلا أن الشكل الخارجي لها أكثر أناقة وعصرية، لا سيما شكل السيارة من الخلف.

أصبحت المصابيح الأمامية من نوع LED والإطارات بمقاس 20 بوصة.

محرك السيارة V6 قوي يولد قوة 295 حصان وعزم دوران 356 نيوتن/متر.

سيارة اقتصادية وموفرة في الوقود، ذات حجم متوسط مناسب للعائلة.

متعددة الإصدارات منها سيارات دفع أمامي أو دفع رباعي.

السيارة بها ثلاثة صفوف للمقاعد بحيث تتسع لحوالي ثمانية أشخاص.

مزودة بشاشة للمعلومات ونظام صوتي ممتاز من ماركة JBL.

بها منافذ يو اس بي وبلوتوث وراديو القمر الصناعي وأبل كار بلاي، أما الإصدارات الأعلى فهي مزودة بنظام ملاحة وشاشة أكبر.

تحتوي السيارة على فتحة سقف بانورامية.

الفرس الداخلي للسيارة يختلف حسب الطراز الخاص بها، معظم الفئات ذات فرش داخلي من القماش عالي الجودة بينما الفئات الأعلى من الجلد.

مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2022تويوتا هايلاندر 2022 من الداخلسعر سيارة تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية

لم يتم تحديد أسعار سيارة تويوتا هايلاندر بالسعودية حتى الآن، ولكن سعر السيارة عالمياً يبدأ من 37 ألف دولار أمريكي للطراز الأساسي L، بينما يبدأ الطراز الهجين hybrid من 41 ألف دولار أمريكي، أما الطراز Limited فيبدأ من 46 ألف دولار أمريكي، تابعنا دائماً عبر موقع ثقفني للتعرف على جديد الأسعار بشأن سيارات هايلاندر من تويوتا وغيرها.

السيارة تويوتا مزودة بكاميرا للرؤية الخلفية، وكذلك شاشة عرض واضحة الرؤية مثبتة على الزجاج الأمامي.

مزودة بمثبت سرعة وكذلك نظام كبح تلقائي في الحالات الطارئة.

بها حساسات ركن أمامي وخلفي.

كاميرا ذات رؤية محيطية.

تجهيزات الأمن والسلامة تويوتا هايلاندر 2022