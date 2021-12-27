السيارة الخيالية…تويوتا بيلتا toyota belta 2022 بسعر ومواصفات مميزة

سيارة تويوتا بيلتا Toyota Belta هي واحدة من أهم الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الناس،حيث يتم النظر في أصناف السيارات الفاخرة ومنها أقوى سيارة يابانية Toyota والتي تعد من أقوى الموديلات التي قد تكون الأولى في عالم السيارات، وبالنسبة لطراز Belta فهي تتمتع بخصائص تجعلها الأفضل بين موديلات السيارات، فهو ذو شكل برليني صغير ومتوفر في السوق من المعروف أنها تنافس تويوتا يارس في فئتين لتصبح بديلاً أساسيًا في السوق وللتعبير عن علامة تجارية قوية ومميزة بين جميع أنواع السيارات وبأسعار مناسبة سنتعرف على ميزاتها وسعر الشراء في الفقرات التالية، لأن السيارة لديها عدد كبير من المزايا في معداتها الداخلية.

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا toyota belta 2022

تتميز سيارة تويوتا بيلتا Toyota Belta بعدد كبير من المزايا والمواصفات، حيث أن عدد كبير من الأشخاص يريدون مثل هذه المميزات الرائعة وأهمها ما يلي:

سيارة تويوتا بيلتا Toyota Belta بها محرك 1500 سم 3 كما يوجد قوة من العزم105 حصان يتواجد علبة من التروس الأوتوماتيكية وهي أربع سرعات. تبلغ السعة الخاصة بخزان الوقود حوالي 42 لترًا يبلغ قياسها 4490 و 1730 و 1475 ملم بطول المركبات الثلاث بالترتيب التالي: 4490 و 1730 و 1475 ملم. تعمل السيارة على نظام الدفع بالعجلات الأمامية فقط. بينما تبلغ السعة الخاصة بالصندوق الخلفي لسيارة حوالي 478 لترًا. تتوفر السيارة أيضًا بمجموعة متنوعة من الألوان أشهرها الأحمر الداكن والأزرق المحيط. تحتوي السيارة على وظيفة بصمة رقمية يتم تشغيلها للمستخدم. تحتوي على مصابيح أمامية مانعة للوميض ويمكن تعديل مستوى الضوء. وهي مجهزة بإجراءات أمنية وأمان متطورة تعمل على تحسين حياة الركاب. وظيفة Bluetooth ومنفذ AUX-USB تبلغ سعة محرك السيارة حوالي 1500 سم مكعب (1،5 لتر) ويتكون من أربع أسطوانات. تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم / ساعة ، ويستغرق التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة 12 ثانية. متوسط ​​استهلاك وقود السيارة لكل 100 كيلومتر هو 5.7 لتر. داخل السيارة ، بما في ذلك المقاعد والأرضية ، مصنوع من قماش عالي الجودة.

أسعار سيارة تويوتا بيلتا 2022 في سوق السيارات السعودي

يتراوح سعر سيارة تويوتا بيلتا Toyota Belta في سوق السيارات السعودي بسعر يتراوح ما بين 65 ألفاً و 70 ألف ريال سعودي وذلك في الفئات الأولى لهذه السيارة ، ويزداد سعر السيارة في السوق مع زيادة أحجام السعة والفئة.