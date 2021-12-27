القوة والمتانة.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية بالشكل الجديد بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

سعر ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022، السيارة تويوتا فورتشنر 2022 في المملكة السعودية متوفرة بكافة المعارض من هذا الموديل الأحدث والذي يعد من بين أهم الموديلات للسيارات الحديثة، حيث تعتب ماركة تويوتا أفضل الماركات العالمية المنتجة للسيارات ولها باع كبير في إنتاج السيارات المطورة والأكثر حداثة حيث أن الموديل فورتشنر بالتحديد من أكثر الموديلات التي لاقت إعجاب الكثيرين لذا فقد حرصت الشركة المنتجة على أن تقوم بالتطوير التكنولوجي والتشغيلي والتقني لتلك النوعية من السيارات، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات الخاصة بالمواصفات التي تتبعها السيارة مع التعرف على أهم المعلومات عما قد تم تزويد السيارة به من ملحقات للأمان وتجهيزات تعد من بين أهم الكماليات التي تتوفر بالسيارة.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

السيارة من الماركة تويوتا فورتشنر 2022 من أفضل نوعيات السيارات التي تتمتع بالعديد من التجهيزات والمواصفات القياسية العالمية، ومن خلال الآتي توضيح لأهم المواصفات التي تتوفر بالسيارة وتؤهلها لتكون من بين السيارات المتميزة والتي تتوفر فيها المواصفات التي سنقوم بالعرض لها من خلال الفقرة الآتية.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

السيارة لها العديد من المواصفات المتميزة والتي من أهمها:

المحرك من تنوع الرباعي الاسطوانات.

الناقل نوعه أوتوماتيك ومتدرج لعدد خمسة من السرعات.

قوة المحرك تبلغ مائة ثلاثة وستين حصان.

عزم دوران المحرك يبلغ مائتين خمسة وأربعين نيوتن لكل متر.

المحرك الثاني الذي يتوفر بالسيارة متوفر بقوة تبلغ مائتين أربعة وثلاثين حصان.

عزم الدوران الخاص بالمحرك الثاني تبلغ ثلاثمئة ستة وسبعين نيوتن لكل متر.

السيارة بناقل حركي متواصل مع محركها الثاني ومقسم لست سرعات.

السيارة تعمل بالنظام الخاص بالدفع الكلي.

تتوفر الفرامل التي تمنع الانغلاق.

تتوفر الفرامل التي تمنع الانغلاق. النظام المخصص للتحكم التام في درجة ثبات السيارة.

السيارة تويوتا فورتشنر 2022 متوفرة بعدد فئتين الفئة الأولى التي تنتمي لها السيارة تبلغ من السعر سبعمائة خمسة وسبعين ألف جنيه مصري.

بينما بلغ سعر سيارة تويوتا فورتشنر بالفئة الثانية عند سعر تسعمائة خمسة وعشرين ألف جنيه مصري.

أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية