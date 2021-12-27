لمدة خمس سنوات ...اقوي عرض تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر 2022 من عبد اللطيف جميل بمواصفات خيالية

عرض تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر2022 ،تعتبر سيارة تويويا لاندكروزر 2020 من أفضل أنواع السيارات العائلية التي أطلقتها شركة تويوتا اليابانية حيث أنها من الشركات الرائدة بمجال صناعة السيارات، كما أنها تعد من أشهر الشركات اليابانية المتخصصة بصناعة أنواع متعددة من السيارات، وقد أعلنت شركة تويوتا في الفترة الأخيرة عن أهم مواصفات السيارة والأسعار الخاصة بها، حيث أنها من المتوقع أن تتصدر هذه النسخة الأسواق المحلية والعالمية منذ بدء عام 2022.

عرض تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر2022

السيارة تأتي بمحرك ذات سعة حوالي 5700 سي سي 5.7 لتر، وذات قوة حصان 409 حصان.

السيارة تأتي بعزم دوران تبلغ حوالي 650 نيوتن لكل متر، كما أن الجنوط الرياضية للسيارة بمقاس من 17 حتى 20 بوصة.

تتمتع السيارة بخاصية الدخول الذكي والفرامل التي تمنع الانغلاق.

السيارة تأتي بطول يبلغ نحو 1.86 متر.

تتمكن من السير على المنحنيات والطرق الضيقة والطرق الصعبة، بحيث تكون ثابتة على الأرض.

أما بالنسبة لقيادة السيارة فهي مريحة للغاية لمن يقودها، حيث أن السيارة تدعم العديد من أنظمة توضح التضاريس والطرق الغير آمنة، وظروف المناخ المتغيرة القاسية.

كما أن السيارة تدعم كافة وسائل الأمان وأيضاً توجد بجميع طرازات والتصميم الخاص بفئات السيارة المتغيرة من الأقل وصولاً للأعلى.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

قامت شركة عبد اللطيف جميل بطرح الكثير من العروض الخاصة بتمويل سيارة لاند كروز بالمملكة العربية السعودية

عروض تقسيط سيارة لاند كروزر من عبد اللطيف جميل

بأقل قيمة أقساط شهرية وأطول مدة سداد.

من المقرر أن يبدأ القسط الشهري من 4500 ريال لمدة 5 سنوات وتعتبر أطول فترة تقسيط في المملكة العربية السعودية.

على أن يتم دفع دفعة أول بقيمة 11 ألف ريال سعودي، إلى جانب دفعة أخيرة لتملك السيارة

تصل حتى 40% من إجمالي ثمن السيارة الذي يكون بحوالي 91 ألف و520 ريال سعودي.

كما أن يتم إضافة قيمة ضريبية مضافة على سعر السيارة والتي تمثل في 41 ألف و511 ريال سعودي،

وعلى أن تكون النسبة 15% من إجمالي سعر السيارة 228 ألف ريال.