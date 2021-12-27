لمدة خمس سنوات ...اقوي عرض تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر 2022 من عبد اللطيف جميل بمواصفات خيالية

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عرض تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر2022 ،تعتبر سيارة تويويا لاندكروزر 2020 من أفضل أنواع السيارات العائلية التي أطلقتها شركة تويوتا اليابانية حيث أنها من الشركات الرائدة بمجال صناعة السيارات، كما أنها تعد من أشهر الشركات اليابانية المتخصصة بصناعة أنواع متعددة من السيارات، وقد أعلنت شركة تويوتا في الفترة الأخيرة عن أهم مواصفات السيارة والأسعار الخاصة بها، حيث أنها من المتوقع أن تتصدر هذه النسخة الأسواق المحلية والعالمية منذ بدء عام 2022.عرض تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر2022
مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022
- السيارة تأتي بمحرك ذات سعة حوالي 5700 سي سي 5.7 لتر، وذات قوة حصان 409 حصان.
- السيارة تأتي بعزم دوران تبلغ حوالي 650 نيوتن لكل متر، كما أن الجنوط الرياضية للسيارة بمقاس من 17 حتى 20 بوصة.
- تتمتع السيارة بخاصية الدخول الذكي والفرامل التي تمنع الانغلاق.
- السيارة تأتي بطول يبلغ نحو 1.86 متر.
- تتمكن من السير على المنحنيات والطرق الضيقة والطرق الصعبة، بحيث تكون ثابتة على الأرض.
- أما بالنسبة لقيادة السيارة فهي مريحة للغاية لمن يقودها، حيث أن السيارة تدعم العديد من أنظمة توضح التضاريس والطرق الغير آمنة، وظروف المناخ المتغيرة القاسية.
- كما أن السيارة تدعم كافة وسائل الأمان وأيضاً توجد بجميع طرازات والتصميم الخاص بفئات السيارة المتغيرة من الأقل وصولاً للأعلى.
عروض تقسيط سيارة لاند كروزر من عبد اللطيف جميل
- قامت شركة عبد اللطيف جميل بطرح الكثير من العروض الخاصة بتمويل سيارة لاند كروز بالمملكة العربية السعودية
بأقل قيمة أقساط شهرية وأطول مدة سداد.
- من المقرر أن يبدأ القسط الشهري من 4500 ريال لمدة 5 سنوات وتعتبر أطول فترة تقسيط في المملكة العربية السعودية.
- على أن يتم دفع دفعة أول بقيمة 11 ألف ريال سعودي، إلى جانب دفعة أخيرة لتملك السيارة
تصل حتى 40% من إجمالي ثمن السيارة الذي يكون بحوالي 91 ألف و520 ريال سعودي.
- كما أن يتم إضافة قيمة ضريبية مضافة على سعر السيارة والتي تمثل في 41 ألف و511 ريال سعودي،
وعلى أن تكون النسبة 15% من إجمالي سعر السيارة 228 ألف ريال.
- على أن يكون سعر السيارة يوم الانتهاء سوف يكون 416 ألف ريال، على أن تكون النسبة السنوية من عقد التمويل تكون بحوالي 20%.
الوسوم
عرض تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر2022 ،تعتبر سيارة تويويا لاندكروزر 2020 من أفضل أنواع السيارات العائلية التي أطلقتها شركة تويوتا اليابانية حيث أنها من الشركات الرائدة بمجال صناعة السيارات، كما أنها تعد من أشهر الشركات اليابانية المتخصصة بصناعة أنواع متعددة من السيارات، وقد أعلنت شركة تويوتا في الفترة الأخيرة عن أهم مواصفات السيارة والأسعار الخاصة بها، حيث أنها من المتوقع أن تتصدر هذه النسخة الأسواق المحلية والعالمية منذ بدء عام 2022.عرض تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر2022
مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022
- السيارة تأتي بمحرك ذات سعة حوالي 5700 سي سي 5.7 لتر، وذات قوة حصان 409 حصان.
- السيارة تأتي بعزم دوران تبلغ حوالي 650 نيوتن لكل متر، كما أن الجنوط الرياضية للسيارة بمقاس من 17 حتى 20 بوصة.
- تتمتع السيارة بخاصية الدخول الذكي والفرامل التي تمنع الانغلاق.
- السيارة تأتي بطول يبلغ نحو 1.86 متر.
- تتمكن من السير على المنحنيات والطرق الضيقة والطرق الصعبة، بحيث تكون ثابتة على الأرض.
- أما بالنسبة لقيادة السيارة فهي مريحة للغاية لمن يقودها، حيث أن السيارة تدعم العديد من أنظمة توضح التضاريس والطرق الغير آمنة، وظروف المناخ المتغيرة القاسية.
- كما أن السيارة تدعم كافة وسائل الأمان وأيضاً توجد بجميع طرازات والتصميم الخاص بفئات السيارة المتغيرة من الأقل وصولاً للأعلى.
عروض تقسيط سيارة لاند كروزر من عبد اللطيف جميل
- قامت شركة عبد اللطيف جميل بطرح الكثير من العروض الخاصة بتمويل سيارة لاند كروز بالمملكة العربية السعودية
بأقل قيمة أقساط شهرية وأطول مدة سداد.
- من المقرر أن يبدأ القسط الشهري من 4500 ريال لمدة 5 سنوات وتعتبر أطول فترة تقسيط في المملكة العربية السعودية.
- على أن يتم دفع دفعة أول بقيمة 11 ألف ريال سعودي، إلى جانب دفعة أخيرة لتملك السيارة
تصل حتى 40% من إجمالي ثمن السيارة الذي يكون بحوالي 91 ألف و520 ريال سعودي.
- كما أن يتم إضافة قيمة ضريبية مضافة على سعر السيارة والتي تمثل في 41 ألف و511 ريال سعودي،
وعلى أن تكون النسبة 15% من إجمالي سعر السيارة 228 ألف ريال.
- على أن يكون سعر السيارة يوم الانتهاء سوف يكون 416 ألف ريال، على أن تكون النسبة السنوية من عقد التمويل تكون بحوالي 20%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمدة خمس سنوات …اقوي عرض تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر 2022 من عبد اللطيف جميل بمواصفات خيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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