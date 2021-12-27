أحدث عروض سيارات تويوتا بالتقسيط (ياريس – كورولا – راش – فينزا) من عبداللطيف جميل

تعرف على عروض سيارات تويوتا بالتقسيط من عبد اللطيف جميل بالتفصيل، حيث تعتبر شركة عبد اللطيف جميل للتمويل تقدم عروض تمويل السيارات بنظام التأجير التمويلى، ولكن بشروط تتناسب مع الجميع ومنها انه يجب أن يكون حجم التمويل يتناسب مع الراتب الشهرى بحيث يكون نسب الخصم من المرتب الشهرى بنسبة 50% حد أقصى ولا يجوز تجاوز هذه النسبة، وأيضاً يجب توافر دخل كاف يتناسب مع السيارة المختارة وإذا كان القسط الشهرى للسيارة غير كافي أو لا يتناسب مع الراتب يتم رفض الطلب، ويمكنكم التعرف بكل سهولة على افضل عروض السيارات المستعملة بالتقسيط من عبد اللطيف جميل حيث توفر شركة تويوتا مع وكيلها شركة عبد اللطيف جميل للسيارات العديد من العروض تقسيط مع تشكيلة متنوعة من السيارات في المملكة العربية السعودية.

عروض تويوتا ياريس 2021

يمكنك الحصول على سيارة تويوتا ياريس من خلال عروض التأجير التمويلي التي تقدمها شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل.

يارس سيدان واي شركات يمكنك الحصول عليها بقسط شهرى 952 ريال سعودى.

يارس سيدان واي شركات (Al) يمكنك الحصول عليها بقسط شهرى 952 ريال سعودى.

يارس سيدان زاى 1.5 يمكنك الحصول عليها بقسط شهرى 962 ريال سعودى.

يارس سيدان واي بلس 1.5 يمكنك الحصول عليها بقسط شهرى 1.011 ريال سعودى.

عروض تويوتا كورولا 2021

يمكنك الحصول على سيارة تويوتا كورولا من العروض التي تقدمها شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل.

كورولا أكس ال اى يمكنك الحصول عليها بقسط شهرى 1.152 ريال سعودى.

كورولا أكس ال اى مطور يمكنك الحصول عليها بقسط شهرى 1.210 ريال سعودى.

كورولا ال اي مطور فتحة سقف يمكنك الحصول عليها بقسط شهرى 1.285 ريال سعودى.

كورولا جى ال اى فتحة سقف يمكنك الحصول عليها بقسط شهرى 1.391 ريال سعودى.

عروض تويوتا فورتشنر 2021

يمكنك الحصول على عروض سيارة تويوتا فورتشنر ومن العروض التي تقدمها شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل.

فورتشنر جي اكس 2 دفع ثنائي يمكنك الحصول عليها بقسط شهرى 1.867 ريال سعودى.

فورتشنر جي اكس 2 دفع رباعي يمكنك الحصول عليها بقسط شهرى 2.027 ريال سعودى.

عروض تويوتا راش 2022

يمكنك الحصول على عروض سيارة تويوتا راش من خلال عروض التأجير التمويلى التى تقدمها شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل.

تويوتا راش استاندر يمكنك الحصول عليها بقسط شهرى 1.140 ريال سعودى.

تويوتا راش جى إل يمكنك الحصول عليها بقسط شهرى 1.217 ريال سعودى.

عروض تويوتا انوفا 2021

يمكنك الحصول على سيارة تويوتا انوفا من خلال العروض التى تقدمها شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل.

تويوتا انوفا اساسى يمكنك الحصول عليها بقسط شهرى 1.639 ريال سعودى.

إنوفا أساسي بقسط شهري 1،639 ريال سعودي

مميزات عروض السيارات من عبداللطيف جميل

يمكن للعميل الذي يرغب في شراء سيارة تويوتا من شركة عبداللطيف جميل ومنها: