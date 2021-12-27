العملاق الكوري وصل.. سيارة هيونداي توسان 2022 الجديدة كليا في الأسواق بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

أسعار ومواصفات سيارة هيونداي توسان من أهم ما يسعى مختلف العملاء للتعرف عليه حيث تعتبر السيارة من أهم وأقوى السيارات المنافسة والتي تعد أيضا بمثابة سيارة قوية في كل مواصفاتها ومطمح للكثيرين أن يشتروها لما لها من أهمية بسبب الكثير من التجهيزات المتميزة والتي تجعل السيارة من الخيارات الأقوى في موديلات العام الجديد للشراء، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على المواصفات وتجهيزات الأمان، وكذلك أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة من حيث تكلفة شراء هايونداي توسان بالأسواق وأهم تجهيزات المان وتوفر عوامل السلامة أثناء القيادة.أسعار ومواصفات سيارة هيونداي توسان
أسعار ومواصفات سيارة هيونداي توسان نتعرف عليها بالتفصيل ومن خلال ما يلي من الفقرات القدمة حيث تجمع السيرة ما بين قوتين القوة الهيكلية لها والقوة الأدائية أو التشغيلية، ومن خلال الآتي توضيح للمواصفات والتجهيزات الأساسية التي تتوفر بالسيارة بالتفصيل.
مواصفات سيارة هيونداي توسان
مواصفات سيارة هيونداي توسان هي التي تؤهل تلك السيرة إلى أن تكون الأقوى من بين الموديلات المتوفرة من السيارات والتي لها بع كبير ويفضل تلك الماركة عدد كبير من المستخدمين حول العالم، ومن خلال الآتي توضيح للمواصفات:
- السيارة قد تم تزويدها بالمحرك البالغ من الاسطوانات عدد أربعة.
- قوة التشغيل للمحرك هي مائة وثمانين حصان.
السيارة محركها يبلغ من السعة ألف وستمائة سي سي.
- السيارة من الوع الذي يصلح للاستخدامات المتعددة.
- الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك وسباعي السرعات المتدرجة.
- عزم الدوران لمحرك سيارة هيونداي توسان تبلغ مائتين خمسة وستين نيوتن لكل متر.
- التسارع الخاص بالسيارة يتم في خلال فترة زمنية قدرها تسع ثواني لقطع مسافة تبلغ مائة كم لكل ساعة.
- السيارة تبلغ من الطول ما يعدل أربعة متر ونصف.
- العرض الخاص بالسيارة يبلغ متر وثمانية من عشرة.
- السعة للصندوق الخلفي تبلغ خمسمائة وثلاثة لترات.
السيارة هيونداي توسان تتوفر بالسعر أربعمائة وخمسين ألف جنيه مصري، ومن فئتها لثانية فهي تبلغ أربعمائة خمسة وسبعين ألف جنيه، بينما الثالثة تصل ل 510 ألف جنيه.
الوسوم
أسعار ومواصفات سيارة هيونداي توسان من أهم ما يسعى مختلف العملاء للتعرف عليه حيث تعتبر السيارة من أهم وأقوى السيارات المنافسة والتي تعد أيضا بمثابة سيارة قوية في كل مواصفاتها ومطمح للكثيرين أن يشتروها لما لها من أهمية بسبب الكثير من التجهيزات المتميزة والتي تجعل السيارة من الخيارات الأقوى في موديلات العام الجديد للشراء، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على المواصفات وتجهيزات الأمان، وكذلك أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة من حيث تكلفة شراء هايونداي توسان بالأسواق وأهم تجهيزات المان وتوفر عوامل السلامة أثناء القيادة.أسعار ومواصفات سيارة هيونداي توسان
أسعار ومواصفات سيارة هيونداي توسان نتعرف عليها بالتفصيل ومن خلال ما يلي من الفقرات القدمة حيث تجمع السيرة ما بين قوتين القوة الهيكلية لها والقوة الأدائية أو التشغيلية، ومن خلال الآتي توضيح للمواصفات والتجهيزات الأساسية التي تتوفر بالسيارة بالتفصيل.
مواصفات سيارة هيونداي توسان
مواصفات سيارة هيونداي توسان هي التي تؤهل تلك السيرة إلى أن تكون الأقوى من بين الموديلات المتوفرة من السيارات والتي لها بع كبير ويفضل تلك الماركة عدد كبير من المستخدمين حول العالم، ومن خلال الآتي توضيح للمواصفات:
- السيارة قد تم تزويدها بالمحرك البالغ من الاسطوانات عدد أربعة.
- قوة التشغيل للمحرك هي مائة وثمانين حصان.
السيارة محركها يبلغ من السعة ألف وستمائة سي سي.
- السيارة من الوع الذي يصلح للاستخدامات المتعددة.
- الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك وسباعي السرعات المتدرجة.
- عزم الدوران لمحرك سيارة هيونداي توسان تبلغ مائتين خمسة وستين نيوتن لكل متر.
- التسارع الخاص بالسيارة يتم في خلال فترة زمنية قدرها تسع ثواني لقطع مسافة تبلغ مائة كم لكل ساعة.
- السيارة تبلغ من الطول ما يعدل أربعة متر ونصف.
- العرض الخاص بالسيارة يبلغ متر وثمانية من عشرة.
- السعة للصندوق الخلفي تبلغ خمسمائة وثلاثة لترات.
السيارة هيونداي توسان تتوفر بالسعر أربعمائة وخمسين ألف جنيه مصري، ومن فئتها لثانية فهي تبلغ أربعمائة خمسة وسبعين ألف جنيه، بينما الثالثة تصل ل 510 ألف جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العملاق الكوري وصل.. سيارة هيونداي توسان 2022 الجديدة كليا في الأسواق بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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