“تخفيض الموسم” سيارة هيونداي سنتافي 2021 smart plus مخفضة من معارض السعودية

“تخفيض الموسم” سيارة هيونداي سنتافي 2021 smart plus قامت مجموعة صالح السعودية للسيارة بعمل عرض تخفيض مميز على سيارة هيونداي سنتافي 2021 smart plus المقدمة في أواخر عام 2020 الماضي وانتشر بشكل كبير جدًا في عامنا الجاري 2021 من بدايته وحتى الآن وتحظى السيارة بموثوقية عالية جدًا نظرًا لأنها منتج كوري وتنتشر سيارات هيونداي بشكل كبير جدًا في دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية وسنقدم لكم أبرز مواصفات السيارة في الأسواق ومميزاتها وعيوبها وكذلك أسعارها المقدمة من صالح للسيارات. مواصفات سيارة هيونداي سنتافي 2021 smart plus محرك السيارة يعمل بالشحن التوريني مكون من 4 أسطوانات وسعته تبلغ 2000 سي سي.

قوة المحرك تبلغ 235 حصان ويدور بعزم دوران أقصاه يصل إلى 320 نيوتن لكل متر.

المحرك مقترن بفتيس مكون من 6 حركات يعمل بشكل أوتوماتيكي.

تسارع السيارة يبدأ من نقطة الصفر ويقطع مسافة 100 كيلو متر في غصون 8 ثواني فقط.

معدل استهلاك السيارة من الوقود حوالي 8 لتر لكل 100 كيلو متر مسافة.

أقصى سرعة تبلغها السيارة هي 220 كيلو متر لكل ساعة.

منافذ يو إس بي وشحن الهواتف الذكية لا سلكيًا.

كشف النقطة العمياء.

الدخول والتشغيل الذكي للسيارة.

نظام الفرامل مانعة للانغلاق نوعها ABS.

المصابيح الأمامية اضائتها قوية تعمل بتقنية الـ LED. مميزات سيارة هيونداي سنتافي 2021 مواصفات سيارة هيونداي سنتافي 2021 smart plusمميزات سيارة هيونداي سنتافي 2021 تصميم السيارة الخارجي جذاب ومميز ويميل أكثر إلى الرياضة والخف.

تسارع السيارة أقوى من السيارات المنافسة لها.

مزودة بأفضل وسائل الحماية والترفيه التي يجب أن تتوفر في أي سيارة.

قطع غيار السيارة أسعارها منخفضة ومتوفرة في كل الأسواق.

سعة السيارة الداخلية كبيرة ورحبة.

خامات المقاعد الداخلية للسيارة مصنوعة من قماش فاخر عالي الجودة.

ثباتها ممتاز على الأراضي الوعرة والسرعات العالية. عيوب سيارة هيونداي سنتافي 2021 استهلاك السيارة من الوقود كبير إلى حد ما.

سعرها أكبر قليلًا مقارنة بالسيارات المنافسة.

حجم مساحة الصندوق الخلفي ضيقة نوعًا ما. أسعار سيارة هيونداي سنتافي 2021 وعروض التخفيض من صالح للسيارات عيوب سيارة هيونداي سنتافي 2021أسعار سيارة هيونداي سنتافي 2021 وعروض التخفيض من صالح للسيارات تخفيضات مجموعة صالح للسيارات في المملكة العربية السعودية عن تخفيض مميز على سعر السيارة حيث تم خفض سعر السيارة من 124 ألف ريال سعودي حتى سعر 120 ألف وخمسمئة ريال سعودي. الوسوم

“تخفيض الموسم” سيارة هيونداي سنتافي 2021 smart plus قامت مجموعة صالح السعودية للسيارة بعمل عرض تخفيض مميز على سيارة هيونداي سنتافي 2021 smart plus المقدمة في أواخر عام 2020 الماضي وانتشر بشكل كبير جدًا في عامنا الجاري 2021 من بدايته وحتى الآن وتحظى السيارة بموثوقية عالية جدًا نظرًا لأنها منتج كوري وتنتشر سيارات هيونداي بشكل كبير جدًا في دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية وسنقدم لكم أبرز مواصفات السيارة في الأسواق ومميزاتها وعيوبها وكذلك أسعارها المقدمة من صالح للسيارات. مواصفات سيارة هيونداي سنتافي 2021 smart plus محرك السيارة يعمل بالشحن التوريني مكون من 4 أسطوانات وسعته تبلغ 2000 سي سي.

قوة المحرك تبلغ 235 حصان ويدور بعزم دوران أقصاه يصل إلى 320 نيوتن لكل متر.

المحرك مقترن بفتيس مكون من 6 حركات يعمل بشكل أوتوماتيكي.

تسارع السيارة يبدأ من نقطة الصفر ويقطع مسافة 100 كيلو متر في غصون 8 ثواني فقط.

معدل استهلاك السيارة من الوقود حوالي 8 لتر لكل 100 كيلو متر مسافة.

أقصى سرعة تبلغها السيارة هي 220 كيلو متر لكل ساعة.

منافذ يو إس بي وشحن الهواتف الذكية لا سلكيًا.

كشف النقطة العمياء.

الدخول والتشغيل الذكي للسيارة.

نظام الفرامل مانعة للانغلاق نوعها ABS.

المصابيح الأمامية اضائتها قوية تعمل بتقنية الـ LED. مميزات سيارة هيونداي سنتافي 2021 مواصفات سيارة هيونداي سنتافي 2021 smart plusمميزات سيارة هيونداي سنتافي 2021 تصميم السيارة الخارجي جذاب ومميز ويميل أكثر إلى الرياضة والخف.

تسارع السيارة أقوى من السيارات المنافسة لها.

مزودة بأفضل وسائل الحماية والترفيه التي يجب أن تتوفر في أي سيارة.

قطع غيار السيارة أسعارها منخفضة ومتوفرة في كل الأسواق.

سعة السيارة الداخلية كبيرة ورحبة.

خامات المقاعد الداخلية للسيارة مصنوعة من قماش فاخر عالي الجودة.

ثباتها ممتاز على الأراضي الوعرة والسرعات العالية. عيوب سيارة هيونداي سنتافي 2021 استهلاك السيارة من الوقود كبير إلى حد ما.

سعرها أكبر قليلًا مقارنة بالسيارات المنافسة.

حجم مساحة الصندوق الخلفي ضيقة نوعًا ما. أسعار سيارة هيونداي سنتافي 2021 وعروض التخفيض من صالح للسيارات عيوب سيارة هيونداي سنتافي 2021أسعار سيارة هيونداي سنتافي 2021 وعروض التخفيض من صالح للسيارات تخفيضات مجموعة صالح للسيارات في المملكة العربية السعودية عن تخفيض مميز على سعر السيارة حيث تم خفض سعر السيارة من 124 ألف ريال سعودي حتى سعر 120 ألف وخمسمئة ريال سعودي.

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