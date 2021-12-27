Toyota Corolla 2022 سعر ومواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 واهم المميزات والعيوب

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سيارة تويوتا كورولا Toyota Corolla 2022، تعد سيارات تويوتا كورولا اليابانية من أكثر السيارات مبيعا في دول الخليج وفي جميع دول العالم، حيث أن شركة تويوتا نالت على ثقة عملائها ويرجع ذلك بسبب تجربة موديلاتها الماضية وتجربة امكانياتها وكفاءتها ونادرا ما يحدث بها أعطال لذلك أطلق عليها اسم “عدوة الميكانيكا” فهي من صناعة يابانية ويتم تجميعها في تركيا وهي تعد أكثر المبيعات العالمية وكشفت عدة إحصائيات موثوقة بأن معدل بيع السيارة سيارة واحدة في كل 35 ثانية، وسوف نتعرف في هذا المقال سعر ومواصفات السيارة بالتفصيل وأهم المميزات والعيوب فعليكم متابعة هذا المقال.مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022
المحرك: 1600 سي سي، 4 سلندر، 16 صباب، قوة 120 حصان، عزم الدوران 154 نيوتن في المتر.
الحركة: ناقل الحركة CVT بعدد 6 نقلات، الدفع الأمامي، التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 12 ثانية، أقصى سرعة 194 كيلو متر/ الساعة.
الوقود: سعة الخزان 50 لتر، معدل استهلاك الوقود 5.5 لتر لكل 100 كيلو متر.
مقاييس السيارة: الطول 463 سم، العرض 178 سم، الارتفاع 143,5 سم، قاعدة العجلات 270 سم، ارتفاع السيارة عن الأرض 14,5 سم، مساحة الشنطة الخلفية 470 لتر.
وسائل الأمان والسلامة: نظام مانع انغلاق الفرامل ABS، نظام توزيع درجة قوة الفرملة EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، تثبيت مقاعد للأطفال ISOFIX، الوسائد الهوائية، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية.
الترفيه: مريات ضم كهربائية، زجاج فاميه، فتحة سقف عادية، بلوتوث، مدخل AUX، مدخل USB، كشافات ليد LED أمامية وخلفية، شاشة بمقاس بوصة4,2/ 7 بوصة، عدادات Digital، كشافات ضباب أمامية وخلفية، 6 سماعات، حامل أكواب أمامي.
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سيارة تويوتا ياريس 2022مميزات سيارة toyota corolla 2022
- تحتوي السيارة على العديد من أنظمة الآمان والسلامة والتي قومنا بتوضيحهم سابقا.
- تحتوي على شاشة معلومات وترفيه ذات مميزات قياسية وسهلة الاستخدام.
- تستهلك السيارة القليل من الوقود.
- لا تعزل الصوت بالدرجة الكافية في السرعات العالية.
- صندوق السيارة صغير إلى حدا ما.
- محرك السيارة ليس بالقوة الكافية.
- بطء تسارع السيارة.
سوف نعرض لكم في السطور التالية أسعار سيارة تويوتا كورولا 2022 في السعودية للـ 8 فئات فعليكم متابعة ما يلي:
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الوسوم
سيارة تويوتا كورولا Toyota Corolla 2022، تعد سيارات تويوتا كورولا اليابانية من أكثر السيارات مبيعا في دول الخليج وفي جميع دول العالم، حيث أن شركة تويوتا نالت على ثقة عملائها ويرجع ذلك بسبب تجربة موديلاتها الماضية وتجربة امكانياتها وكفاءتها ونادرا ما يحدث بها أعطال لذلك أطلق عليها اسم “عدوة الميكانيكا” فهي من صناعة يابانية ويتم تجميعها في تركيا وهي تعد أكثر المبيعات العالمية وكشفت عدة إحصائيات موثوقة بأن معدل بيع السيارة سيارة واحدة في كل 35 ثانية، وسوف نتعرف في هذا المقال سعر ومواصفات السيارة بالتفصيل وأهم المميزات والعيوب فعليكم متابعة هذا المقال.مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022
المحرك: 1600 سي سي، 4 سلندر، 16 صباب، قوة 120 حصان، عزم الدوران 154 نيوتن في المتر.
الحركة: ناقل الحركة CVT بعدد 6 نقلات، الدفع الأمامي، التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 12 ثانية، أقصى سرعة 194 كيلو متر/ الساعة.
الوقود: سعة الخزان 50 لتر، معدل استهلاك الوقود 5.5 لتر لكل 100 كيلو متر.
مقاييس السيارة: الطول 463 سم، العرض 178 سم، الارتفاع 143,5 سم، قاعدة العجلات 270 سم، ارتفاع السيارة عن الأرض 14,5 سم، مساحة الشنطة الخلفية 470 لتر.
وسائل الأمان والسلامة: نظام مانع انغلاق الفرامل ABS، نظام توزيع درجة قوة الفرملة EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، تثبيت مقاعد للأطفال ISOFIX، الوسائد الهوائية، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية.
الترفيه: مريات ضم كهربائية، زجاج فاميه، فتحة سقف عادية، بلوتوث، مدخل AUX، مدخل USB، كشافات ليد LED أمامية وخلفية، شاشة بمقاس بوصة4,2/ 7 بوصة، عدادات Digital، كشافات ضباب أمامية وخلفية، 6 سماعات، حامل أكواب أمامي.
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سيارة تويوتا ياريس 2022مميزات سيارة toyota corolla 2022
- تحتوي السيارة على العديد من أنظمة الآمان والسلامة والتي قومنا بتوضيحهم سابقا.
- تحتوي على شاشة معلومات وترفيه ذات مميزات قياسية وسهلة الاستخدام.
- تستهلك السيارة القليل من الوقود.
- لا تعزل الصوت بالدرجة الكافية في السرعات العالية.
- صندوق السيارة صغير إلى حدا ما.
- محرك السيارة ليس بالقوة الكافية.
- بطء تسارع السيارة.
سوف نعرض لكم في السطور التالية أسعار سيارة تويوتا كورولا 2022 في السعودية للـ 8 فئات فعليكم متابعة ما يلي:
|الفئة
|السعر
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Toyota Corolla 2022 سعر ومواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 واهم المميزات والعيوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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