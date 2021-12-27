الواعرة الجبارة.. تويوتا أف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser سيارة الطرق السريعه بمواصفات رهيبة

الواعرة الجبارة.. تويوتا أف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022 واحدة من أنواع السيارات التي تتميز بأنها تحتوي على مجموعة من الإمكانيات والمواصفات المختلفة والمميزة التي تتمثل في أنها مناسبة تماما للقيادة في الطرق الوعرة والصعبة، وهي مصممة من اجل القيادة في جميع الأماكن وتعتبر من السيارات الرياضية المميزة التي تتمتع بالشكل الأنيق والخلاب من الخارج فضلا عن التصميم الداخلي المميز من خلال مجموعة من الإمكانيات المميزة بالإضافة إلى أنظمة الأمان والسلامة التي تتمتع بها السيارة عن غيرها من السيارات الموجودة في الأسواق. التصميم الخارجي لـ سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022 التصميم الخارجي لـ سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022 تتمتع السيارة بمجموعة مختلفة من المميزات المناسبة للغاية، والتي تتمثل في النقاط التالية: تحتوي السيارة على محرك مكون من ست أسطوانات بمساحة واسعة تبلغ أربع لتر.

كما أن السيارة تتمتع بقوة محرك تصل إلى 268 حصان والتي تعادل 5600 سي سي. والسيارة تحتوي على خزان بسعة كبيرة للوقود متوفر بمعدل 9.8 لتر.

السيارة مزودة بمقصورة مميزة حيث أنها تحتوي على خمس مقاعد مميزة ومصممة بشكل أنيق وعالي الجودة.

بالإضافة إلى أن الشكل الخارجي للسيارة يتمتع بطول 4670 مل، بالإضافة إلى العرض وهو 1905 ملل والارتفاع 1830 مل. وتتميز السيارة بأنها تعمل بتقنية الدفع الرباعي الذي يعطي السيارة مكانيات مختلفة وأنيقة. أهم مميزات سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022 أهم مميزات سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022 تتميز السيارة بأنها مزودة بمجموعة من العجلات الخارجية المصنوعة من مادة الألومنيوم المتوفرة بمقاس 17 بوصة.

ومزودة بمجموعة من الأنوار الأمامية ومرايا جانبية يتم التحكم فيها من خلال الكهرباء.

كما أنها تحتوي على كشافات ضباب توجد في الأمام بالإضافة إلى الملصقات الجانبية. مزودة بمجموعة من المفارش المصنوعة من خامة القماش.

كما أنها تحتوي على واقيات للشمس من الامام والأجانب.

السيارة تحتوي على بلوتوث ومنافذ خاصة باليو اس بي. وتحتوي على شاشة متوفرة بمقاس 7 بوصة.

كما أنها تحتوي على نظام خاص بالتحكم في السيارة وهذا من خلال الفرامل المانعة للانزلاق. تحتوي السيارة على نظام مراقبة موجود في الإطارات بالإضافة إلى توقف المحرك في حالة تعرض السيارة إلى السرقة الوسوم

الواعرة الجبارة.. تويوتا أف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022 واحدة من أنواع السيارات التي تتميز بأنها تحتوي على مجموعة من الإمكانيات والمواصفات المختلفة والمميزة التي تتمثل في أنها مناسبة تماما للقيادة في الطرق الوعرة والصعبة، وهي مصممة من اجل القيادة في جميع الأماكن وتعتبر من السيارات الرياضية المميزة التي تتمتع بالشكل الأنيق والخلاب من الخارج فضلا عن التصميم الداخلي المميز من خلال مجموعة من الإمكانيات المميزة بالإضافة إلى أنظمة الأمان والسلامة التي تتمتع بها السيارة عن غيرها من السيارات الموجودة في الأسواق. التصميم الخارجي لـ سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022 التصميم الخارجي لـ سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022 تتمتع السيارة بمجموعة مختلفة من المميزات المناسبة للغاية، والتي تتمثل في النقاط التالية: تحتوي السيارة على محرك مكون من ست أسطوانات بمساحة واسعة تبلغ أربع لتر.

كما أن السيارة تتمتع بقوة محرك تصل إلى 268 حصان والتي تعادل 5600 سي سي. والسيارة تحتوي على خزان بسعة كبيرة للوقود متوفر بمعدل 9.8 لتر.

السيارة مزودة بمقصورة مميزة حيث أنها تحتوي على خمس مقاعد مميزة ومصممة بشكل أنيق وعالي الجودة.

بالإضافة إلى أن الشكل الخارجي للسيارة يتمتع بطول 4670 مل، بالإضافة إلى العرض وهو 1905 ملل والارتفاع 1830 مل. وتتميز السيارة بأنها تعمل بتقنية الدفع الرباعي الذي يعطي السيارة مكانيات مختلفة وأنيقة. أهم مميزات سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022 أهم مميزات سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022 تتميز السيارة بأنها مزودة بمجموعة من العجلات الخارجية المصنوعة من مادة الألومنيوم المتوفرة بمقاس 17 بوصة.

ومزودة بمجموعة من الأنوار الأمامية ومرايا جانبية يتم التحكم فيها من خلال الكهرباء.

كما أنها تحتوي على كشافات ضباب توجد في الأمام بالإضافة إلى الملصقات الجانبية. مزودة بمجموعة من المفارش المصنوعة من خامة القماش.

كما أنها تحتوي على واقيات للشمس من الامام والأجانب.

السيارة تحتوي على بلوتوث ومنافذ خاصة باليو اس بي. وتحتوي على شاشة متوفرة بمقاس 7 بوصة.

كما أنها تحتوي على نظام خاص بالتحكم في السيارة وهذا من خلال الفرامل المانعة للانزلاق. تحتوي السيارة على نظام مراقبة موجود في الإطارات بالإضافة إلى توقف المحرك في حالة تعرض السيارة إلى السرقة

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