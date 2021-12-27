الوحش الياباني وصل السعودية....سيارة نيسان اريا 2022 بأحدث مواصفاتها وأسعارها في السعودية

سيارة نيسان اريا 2022 بأحدث مواصفاتها وأسعارها في السعودية، تعتبر سيارة نيسان أريا الجديدة واحدة من أهم السيارات الحديثة المتطورة والمهمة للغاية بتاريخ شركة نيسان اليابانية منذ أكثر من 25 عام، حيث أن الشركة تخطط لتغير استراتيجية لتقدم بها السيارة للأسواق وتعتبر السيارة الجديدة من أعرق السيارات التي تعمل بالكهرباء المتطورة والتي يترقبها ألاف الأشخاص من محبين السيارات بفارغ الصبر بمجال السيارات منذ اقتراب العام المقبل ببداية الربع الأول والثاني، ونحن اليوم سوف نطرح عليكم أهم مواصفات السيارة والأسعار الخاصة بها بالسوق السعودي. سيارة نيسان اريا 2022 بأحدث مواصفاتها وأسعارها في السعودية سيارة نيسان اريا 2022 بأحدث مواصفاتها وأسعارها في السعودية سوف نقدم لكم أحدث مواصفات سيارة نيسان اريا 2022 وأسعارها في السعودية أحدث مواصفات سيارة نيسان 2022 السيارة يبلغ طولها نحو 182.9 بوصة، ولكن طول قاعدة العجلات قد تبلغ حتى 109.3 بوصة.

السيارة أصبحت تنافس مع أقوى السيارات بالسوق مثل سيارة موستناج، سيارة هيواندي، تسلا، سيارة كونا، وفورد.

تحتوي السيارة على محرك قوي قد تصل قوته حتى 335 حصان، وتتمتع بأقصى عزم دوران قد يصل حتى 413 رطل بكل قدم.

السيارة تسارع منذ نقطة السكون وحتى أن تصل إلى 100 كيلو متر بزمن يقدر 5 ثواني.

السيارة لها محرك أخر للنسخة القياسية، قد تصل قوته حتى 239 حصان وبقوة بطارية قد تصل حتى 65 كيلو واط.

تدعم السيارة شاشة وسائطية لعرض المعلومات وأخرى لوسائل الترفيه ويبلغ مقاسها 12.3 بوصة. أحدث مواصفات سيارة نيسان 2022 السيارة يأتي معها ضمان يبدأ من 3 سنوات وقد تصل حتى 8 سنوات، أو على حسب ما تقطعه من الكيلو مترات.

نظام دفع السيارة أمام وخلف، أما المصابيح الموجودة بالسيارة أمامية وخلفية تعمل بالليد المضيء.

المقاعد الأمامية الموجودة بالسيارة من الممكن طيها كما أنها قابلة للتعديل بالكهرباء، كما أنها مصنعة من الجلد الفاخر.

السيارة متاحة بألوان الأبيض القطبي، الرمادي السيراميك، الأزرق الكوزموس، والأسود المعدني، الفضي السيراميك، العنابي، الأحمر القرمزي.

يتم الدخول للسيارة دون الحاجة لاستخدام المفتاح.

يوجد بالسيارة شبك رفيع يحتوي على اللون الأسود ويكون بوسطه شعار شركة نيسان.

السيارة تسير بأقصى سرعة تصل حتى 200 كيلو متر بالساعة.

عجلات السيارة بمقاس يصل 18 بوصة وبها جنوط رياضي. سعر سيار نيسان أريا 2022 من المقرر أن يتم طرح سيارة نيسان أريا الجديدة 2022 بسعر يقارب 50.397 دولار أمريكي، أما بالنسبة لما يعادل نحو 188.988 ريال سعودي. سعر سيار نيسان أريا 2022 الوسوم

سيارة نيسان اريا 2022 بأحدث مواصفاتها وأسعارها في السعودية، تعتبر سيارة نيسان أريا الجديدة واحدة من أهم السيارات الحديثة المتطورة والمهمة للغاية بتاريخ شركة نيسان اليابانية منذ أكثر من 25 عام، حيث أن الشركة تخطط لتغير استراتيجية لتقدم بها السيارة للأسواق وتعتبر السيارة الجديدة من أعرق السيارات التي تعمل بالكهرباء المتطورة والتي يترقبها ألاف الأشخاص من محبين السيارات بفارغ الصبر بمجال السيارات منذ اقتراب العام المقبل ببداية الربع الأول والثاني، ونحن اليوم سوف نطرح عليكم أهم مواصفات السيارة والأسعار الخاصة بها بالسوق السعودي. سيارة نيسان اريا 2022 بأحدث مواصفاتها وأسعارها في السعودية سيارة نيسان اريا 2022 بأحدث مواصفاتها وأسعارها في السعودية سوف نقدم لكم أحدث مواصفات سيارة نيسان اريا 2022 وأسعارها في السعودية أحدث مواصفات سيارة نيسان 2022 السيارة يبلغ طولها نحو 182.9 بوصة، ولكن طول قاعدة العجلات قد تبلغ حتى 109.3 بوصة.

السيارة أصبحت تنافس مع أقوى السيارات بالسوق مثل سيارة موستناج، سيارة هيواندي، تسلا، سيارة كونا، وفورد.

تحتوي السيارة على محرك قوي قد تصل قوته حتى 335 حصان، وتتمتع بأقصى عزم دوران قد يصل حتى 413 رطل بكل قدم.

السيارة تسارع منذ نقطة السكون وحتى أن تصل إلى 100 كيلو متر بزمن يقدر 5 ثواني.

السيارة لها محرك أخر للنسخة القياسية، قد تصل قوته حتى 239 حصان وبقوة بطارية قد تصل حتى 65 كيلو واط.

تدعم السيارة شاشة وسائطية لعرض المعلومات وأخرى لوسائل الترفيه ويبلغ مقاسها 12.3 بوصة. أحدث مواصفات سيارة نيسان 2022 السيارة يأتي معها ضمان يبدأ من 3 سنوات وقد تصل حتى 8 سنوات، أو على حسب ما تقطعه من الكيلو مترات.

نظام دفع السيارة أمام وخلف، أما المصابيح الموجودة بالسيارة أمامية وخلفية تعمل بالليد المضيء.

المقاعد الأمامية الموجودة بالسيارة من الممكن طيها كما أنها قابلة للتعديل بالكهرباء، كما أنها مصنعة من الجلد الفاخر.

السيارة متاحة بألوان الأبيض القطبي، الرمادي السيراميك، الأزرق الكوزموس، والأسود المعدني، الفضي السيراميك، العنابي، الأحمر القرمزي.

يتم الدخول للسيارة دون الحاجة لاستخدام المفتاح.

يوجد بالسيارة شبك رفيع يحتوي على اللون الأسود ويكون بوسطه شعار شركة نيسان.

السيارة تسير بأقصى سرعة تصل حتى 200 كيلو متر بالساعة.

عجلات السيارة بمقاس يصل 18 بوصة وبها جنوط رياضي. سعر سيار نيسان أريا 2022 من المقرر أن يتم طرح سيارة نيسان أريا الجديدة 2022 بسعر يقارب 50.397 دولار أمريكي، أما بالنسبة لما يعادل نحو 188.988 ريال سعودي. سعر سيار نيسان أريا 2022

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