قنبلة الموسم.. شيري الصينية تزيح الستار عن سيارتها الجديدة أومودا 5 المتطورة 5Omoda

قنبلة الموسم.. شيري الصينية تزيح الستار عن سيارتها الجديدة أومودا 5 قامت شركة شيري الصينية بالكشف عن سيارتها الجديدة والتي تم تطويرها والتي أصبحت واحدة من أفضل سيارات الكروس أوفر الأكثر تطورًا في العالم والمزودة بأفضل الوسائل التقنية والترفيهية وتعد سيارة Omoda 5 الجديدة من أفضل السيارات من ناحية الهيكل الخارجي حيث تتميز بهيكل خارجي مميز وجذاب ولكن ما يعيب سيارات شيري حتى وإن كان يظلمها هي أنها صينية المنشأ ويلجأ المشترين دائمًا إلى اقتناء السيارات الكورية أو اليابانية بالأخص. شيري الصينية تكشف عن مواصفات سيارتها الجديدة Omoda 5 مصابيح السيارة تعمل بتقنية LED المضيئة عالية الجودة.

مزودة بأفضل وأجود أنظمة الملتيميديا المتطورة.

يتم التحكم في أنظمتها من خلال أوامر صوتية.

محرك السيارة يعمل بالبنزين وسعته تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر).

القوة الحصانية للمحرك تصل إلى 197 حصان.

الجنوط الرياضية للعجلات مقاسها 16 بوصة.

سعة الصندوق الخلفي للسيارة تبلغ 430 لتر مكعب.

التوزيع الإلكتروني للمكابح والفرامل مانعة للانغلاق.

أنظمة متطورة للتحكم في السيارة عند النزول من المنحدرات.

التسارع يبدأ من نقطة الصفر والثبات حتى قطع 100 كيلو مسافة في غصون 11.5 ثانية.

النظام ESM الخاص بتنبيه السيارة عند السرعات العالية.

طول قاعدة عجلات السيارة: 2630 مللي متر. شيري الصينية تكشف عن مواصفات سيارتها الجديدة Omoda 5 طول السيارة : 4400 مللي متر.

ارتفاع السيارة : 15800 مللي متر.

عرض السيارة: 1830 مللي متر.

مزودة بشاشتين وسائطية لعرض المعلومات والترفيه كل منهما بمقاس 12.3 بوصة وتعملان باللمس.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 290 نيوتن لكل متر.

يقترن محرك السيارة بفتيس يعمل بشكل أوتوماتيكي ومكون من 7 سرعات.

ضمانها ممتد حتى خمس سنوات أو عند قطع مسافة تصل إلى 100 ألف كيلو متر.

الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية ومنافذ يو إس بي.

خاصية الإتصال المباشر بالواي فاي.

حساسات ركن السيارة من الخلف والأمام. منافذ AUX.

مقاعد المقصورة الداخلية مصنوعة من الجلد الفاخر والمخملي.

في الفئات الأعلى الشاشة المعلوماتية متوفرة بمقاس 7 بوصة.

كشف النقطة العمياء.

التشغيل عن بعد والدخول الذكي داخل السيارة بدون استخدام المفاتيح. أسعار سيارة شيري أومودا الصينية موديل 2022 في الأسواق أسعار سيارة شيري أومودا الصينية موديل 2022 في الأسواق لم تكشف شيري الصينية عن سعر السيارة حتى الآن حيث أنها لا تزال موديل جديد كليًا وغير متوفر في كل الأسواق. الوسوم

قنبلة الموسم.. شيري الصينية تزيح الستار عن سيارتها الجديدة أومودا 5 قامت شركة شيري الصينية بالكشف عن سيارتها الجديدة والتي تم تطويرها والتي أصبحت واحدة من أفضل سيارات الكروس أوفر الأكثر تطورًا في العالم والمزودة بأفضل الوسائل التقنية والترفيهية وتعد سيارة Omoda 5 الجديدة من أفضل السيارات من ناحية الهيكل الخارجي حيث تتميز بهيكل خارجي مميز وجذاب ولكن ما يعيب سيارات شيري حتى وإن كان يظلمها هي أنها صينية المنشأ ويلجأ المشترين دائمًا إلى اقتناء السيارات الكورية أو اليابانية بالأخص. شيري الصينية تكشف عن مواصفات سيارتها الجديدة Omoda 5 مصابيح السيارة تعمل بتقنية LED المضيئة عالية الجودة.

مزودة بأفضل وأجود أنظمة الملتيميديا المتطورة.

يتم التحكم في أنظمتها من خلال أوامر صوتية.

محرك السيارة يعمل بالبنزين وسعته تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر).

القوة الحصانية للمحرك تصل إلى 197 حصان.

الجنوط الرياضية للعجلات مقاسها 16 بوصة.

سعة الصندوق الخلفي للسيارة تبلغ 430 لتر مكعب.

التوزيع الإلكتروني للمكابح والفرامل مانعة للانغلاق.

أنظمة متطورة للتحكم في السيارة عند النزول من المنحدرات.

التسارع يبدأ من نقطة الصفر والثبات حتى قطع 100 كيلو مسافة في غصون 11.5 ثانية.

النظام ESM الخاص بتنبيه السيارة عند السرعات العالية.

طول قاعدة عجلات السيارة: 2630 مللي متر. شيري الصينية تكشف عن مواصفات سيارتها الجديدة Omoda 5 طول السيارة : 4400 مللي متر.

ارتفاع السيارة : 15800 مللي متر.

عرض السيارة: 1830 مللي متر.

مزودة بشاشتين وسائطية لعرض المعلومات والترفيه كل منهما بمقاس 12.3 بوصة وتعملان باللمس.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 290 نيوتن لكل متر.

يقترن محرك السيارة بفتيس يعمل بشكل أوتوماتيكي ومكون من 7 سرعات.

ضمانها ممتد حتى خمس سنوات أو عند قطع مسافة تصل إلى 100 ألف كيلو متر.

الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية ومنافذ يو إس بي.

خاصية الإتصال المباشر بالواي فاي.

حساسات ركن السيارة من الخلف والأمام. منافذ AUX.

مقاعد المقصورة الداخلية مصنوعة من الجلد الفاخر والمخملي.

في الفئات الأعلى الشاشة المعلوماتية متوفرة بمقاس 7 بوصة.

كشف النقطة العمياء.

التشغيل عن بعد والدخول الذكي داخل السيارة بدون استخدام المفاتيح. أسعار سيارة شيري أومودا الصينية موديل 2022 في الأسواق أسعار سيارة شيري أومودا الصينية موديل 2022 في الأسواق لم تكشف شيري الصينية عن سعر السيارة حتى الآن حيث أنها لا تزال موديل جديد كليًا وغير متوفر في كل الأسواق.

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