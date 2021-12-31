بـ750 ريال سيارة تويوتا كامري 2022 وحش الطريق بالتقسيط في السعودية على 5 سنوات

بـ750 ريال سيارة تويوتا كامري 2022 وحش الطريق بالتقسيط من السيارات اليابانية الجديدة التي تمكنت من تحقيق الانتشار الواضح في السوق السعودي، وهذا حيث أنها مزودة بالعديد من الإمكانيات والإضافات المختلفة في السيارة من الداخل والخارج، وقد تتميز بأنها واحدة من السيارات الأشهر على الإطلاق التي تحتوي على تقنيات الراحة والأمان المختلفة وبها فتحة سقف مميزة تجعل السيارة ذات شكل أنيق ومميز، وهذا بالإضافة إلى التقنيات التي تحتوي عليها والتي تجعلها سيارة مريحة في السفر فهي مزودة بشاشة عرض ب7 بوصة تدعم إمكانية الاتصال بالواي فاي.

تحتوي السيارة على مجموعة من المواصفات المختلفة والتقنيات المميزة التي تجعلها سيارة فاخرة للغاية.

وهذا بالإضافة إلى أنها سيارة تتمتع بقدر من الجاذبية.

وهذا بالإضافة إلى أنها مزودة بشكل خارجي أنيق ورفيع المستوى حيث الشنطة الخارجية التي تبلغ سعتها 2.5 لتر.

بالإضافة إلى أنها من السيارات الموفرة للوقود.

كما أنها سيارة تتميز بأنها تعمل بمحرك قوي يصل قدرته إلى 203 حصان.

تضم السيارة ناقل الحركة القوي الذي يدعم 8 سرعات مختلفة.

بالإضافة إلى شاشات عرض بها واحدة تبلغ 7 بوصة والأخرى تبلغ 9 بوصة.

كما أن سيارة تويوتا كامري 2022 تتمتع بعشر وسائد هوائية مختلفة من اهم عوامل الأمان في السيارة.

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022مميزات سيارة تويوتا كامري 2022

تتميز السيارة بانها تضم بعض الإمكانيات والتقنيات المختلفة المتمثلة في التالي:

المقصورة الامامية للسيارة تتميز بأنها أنيقة للغاية ومزودة بكراسي مصنوعة من الجلد الذي يجعلها أكثر فخامة ورقي.

كما أنها تختوي على محرك قوي يصل إلى 301 حصان.

والسيارة مزودة بتكيف هوائي وتحتيو على سماعات استريو قوية الصوت.

سعر وتقسيط سيارة تويوتا كامري 2022