الأسطورة وصلت السعودية.. سيارة تويوتا هايلوكس 2022 الجديدة في سوق السيارات بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا هايلوكس حول كل ما يتعلق بما سبق نتحدث التفصيل من خلال هذا المقال التي تشتمل عليها سطورنا التالية، حيث يعتبر الموديل الخاص بالسيارة من نوع هايلكس من بين السيارات التي لها قدرات تشغيلية فائقة، ومكونات داخلية مميزة، ومن خلال ما يأتي توضيح للمواصفات وأهم ما تشتمل عليه من تجهيزات تتوفر بالسيارة، وتعد من بين أهم التجهيزات التي تتوفر فيها، وعبر الآتي تقريرًا مفصلًا عن السيارة مع التطرق للتكلفة السعرية الخاصة بهذا الموديل الذي يعد أكثر تميزًا.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا هايلوكس 2022

الأسعار والمواصفات الأهم لسيارة تويوتا هايلوكس 2022 من أهم ما نسعى لتوفير البيان الكامل عنه حيث يعد هذا الموديل الخاص بالسيارة من ماركة تويوتا العالمية له الكثير من المواصفات والتجهيزات الفريدة، ومن خلال ذلك السطور القادمة نعرض أهم المواصفات التي تخص السيارة والتي يسع مختلف المشترين للتعرف عليها، والمواصفات نقدمها على هذا النحو التالي مواصفات سيارة تويوتا هايلوكس 2022

السيارة المحرك الخص بها يبلغ من السعة حوالي ألفين وأربعمائة سي سي.

القوة التشغيلية للمحرك عالية.

عزم الدوران مئتين وخمسين نيوتن لكل متر

تتوفر في السيارة المقاعد من أجود الخامات.

تجهيزات الأمان من بينها الفرامل التي تمنع الانغلاق، والتي تعمل بالنظام إي بي إس.

المقبس اثني عشر فولت.

المصابيح للضباب تتوفر بالسيارة وهي من النوع الليد الموفر للطاقة.

يتوفر بالسيارة العديد من الملحقات مثل الوصلة يو بي إس، وشاشة لمس متميزة، وبالمقاس سبعة بوصة.

يتوفر بالسيرة المكيف للتحسين من الأجواء في داخل المقصورة الخاصة بالسيارة والتي تتسم برحابتها وجمال تصميمها من الداخل.

مواصفات لسيارة تويوتا هايلوكس 2022أسعار السيارة تويوتا هايلوكس 2022

أسعار السيارة تويوتا هايلوكس 2022 تتفاوت على حسب الفئات المنتمية لها السيارة والسعر بدايةً من أربعمائة خمسة وثمانين ألف جنيه مصري، ويعد هذا السعر هو السائد لهذا الموديل والذي يباع في تلك الفئة السعرية فقط ولا يزيد هذا الموديل عن تلك التكلفة الشرائية يمكنك شرائها بسهوله من أحد المعارض الموجودة.