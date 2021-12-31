الجبارة الواعرة.. سيارة تويوتا هايلكس 2022 TOYOTA الفئة الجديدة بتصميم رياضي مبدع

الجبارة الواعرة.. سيارة تويوتا هايلكس 2022 TOYOTA الفئة الجديدة قامت شركة دونغ فينغ الصينية بالتعاون مع شركة نيسان اليابانية العالمية بتطوير سيارة دونغ فينغ ريتش 6 التي يمكنها منافسة سيارة تويوتا هايلكس 2022 التي غزت أسواق السيارات العالمية والمحلية، وتتميز السيارة بعدة مواصفات جبارة وهي سيارة من سيارات البيك اب الكبيرة المخصصة للسير على الأراضي الوعرة بكل أريحية وسنوضح لكم كل ما يخص السيارة بمميزاتها المختلفة كما سنوضح لكم أبرز مواصفات سيارة تويوتا هايلكس الجديدة من تويوتا اليابانية، تابعوا معنا أسعار ومواصفات السيارة الاكثر مبيعا في الاسواق.

مواصفات سيارة دونغ فينغ ريتش 6 في الأسواق العالمية

يبلغ طول السيارة حوالي 5.29 متر بينما عرضها يبلغ حوالي 185 سم.

تصل المسافة بين عجلاتها 315 سم بينما ارتفاعها يصل إلى 181 سم وترتفع عن الأرض 215 سم.

يمكنها السير على الأراضي الوعرة والغير مستوية حيث أن عجلاتها كبيرة ولها القدرة على اجتياز هذه الطرق.

مزودة بالأنظمة الحديثة مولتيميديا الحديثة.

الاتصال بالهواتف الذاكية لاسلكيًا وبالواي فاي.

نظام منع الفرامل من الانزلاق على المنحدرات والمرتفعات وغلق المكابح بنظام ABS .

كاميرا خارجية أمامية وخلفية تعمل بزاوية كاملة 360 درجة مئوية.

كشف النقطة العمياء لمنع حدوث الحوادث.

الدخول الذكي وتشغيلها عن بعد.

المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الليد المتطورة والمضيئة.

سعة المحرك تبلغ 2400 سي سي (2.4 لتر) بينما يبلغ أقصى عزم دوران حوالي 140 نيوتن لكل متر.

أول فئة لها صدرت عام 2018 م.

الشبك الأمامي أسود اللون وعريض تتوسطه أحرف شركة تويوتا اليابانية.

حجم الجنوط الرياضي لعجلات السيارة يبلغ 17 بوصة ومطلية بمادة الكروم اللامعة.

إطار السيارة الأمامي يرتكز على عجلات جنوطها الرياضي مقاسه 18 بوصة.

يتوفر منها اللون الأحمر والأسود والأبيض.

تحتوي على 5 مقاعد يمكنها حمل من 6 إلى 7 أفراد.

الشاشة الوسائطية لعرض المعلومات مقاسها 8 بوصة ويمكنك التحكم فيها باللمس.

منع الفرامل من الانغلاق بنظام ABS.

الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية والواي فاي.

سعة محركها حوالي 2800 سي سي وقوته 201 لتر.

أقصى عزم دوران يصل إليها المحرك تبلغ 500 نيوتن للمتر الواحد.

نظام الدفع الأمامي للعجلات.

تحتوي على مقاعد مريحة للغاية للسائق والراكب.

مواصفات سيارة تويوتا هايلكس 2022