بطلة السيارات اليابانية.. سيارة تويوتا فينزا 2022 بمواصفاتها الجبارة وأسعارها في السوق السعودي

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022 بالسعودية أهم ما يجب التعرف عليه من معلومات تخص تلك النوعية الشهيرة من السيارات حيث تعد تلك السيارة من بين السيارات الأقوى التي تتوفر بعالم السيارات حيث أن الموديلات القوية ومن بينها موديل فينزا من ماركة تويوتا تلك الماركة اليابانية الشهيرة في عالم ماركات السيارات العالمية الضخمة قد حرص خط إنتاج تلك الماركة على أن يوفر بالسيارة من موديل فينزا العديد من التجهيزات والمواصفات الأساسية والتي لها أهمية بحيث يتابعها عدد كبير من العملاء ممن لديهم الرغبة في الحجز لموديل تويوتا فينزا 2022 وإليكم فيما يلي أهم المواصفات الرئيسية للسيارة مع بيان تكلفة شراءها.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022 بالسعودية

الأسعار والمواصفات الرئيسية لسيارة تويوتا فينزا 2022 معلومات مهمة لا بد من أن يكون مختلف العملاء المفضلين لتغيير وتحديث موديلات السيارة على علم تام بها، ومن خلال الآتي من السطور القادمة نعرض أهم التفاصيل التي تخص هذا النوع من السيارات من حيث التجهيزات والمواصفات الأساسية التي تتمتع بها فينزا المميزة بما يلي مواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022 بالسعودية

المواصفات التي تمثل قوة السيارة من ماركة تويوتا موديل فينزا 2022 بالمملكة العربية السعودية من أهمها ما سنشير له من خلال ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تتوفر بالسعة التي تبلغ ألفين وخمسمائة سي سي.

المحرك نوعه رباعي الاسطوانات.

المتوسط لاستهلاك الوقود يبلغ خمسة لترات وهذا عندما يتم قطع مسافة تقدر بنحو مائة كيلو متر.

السيارة إضاءتها تكون بالاستخدام لمصابيح من النوع الليد.

المكابح الخلفية إضاءتها من المستوى الخافت.

الألوان متعددة للسيارة من موديل فينزا.

الألوان متعددة للسيارة من موديل فينزا. الكاميرا متوفرة بالسيارة بالزاوية ثلاثمئة وستين درجة.

ميزات الأمان تعد متوفرة بالسيارة، وملحق بها النظام الخاص بالكشف الجيد عن المشاة.

الموديل من نوع le القيمة السعرية له تبلغ ثلاثة وثلاثين ألف دولار.

الطراز الخاص بالسيارة من النوع إكس إل بالسعر سبعة وثلاثين ألف دولار.

الطراز المحدود لها يبلغ القيمة أربعين ألف دولار

أسعار سيارة تويوتا فينزا 2022 بالسعودية