الزيرو الياباني اسعار ومواصفات تويوتا فورتشنر الجديدة في السعودية 2022

سيارة تويوتا فورتشنر 2022 احدث اصدارات شركة تويوتا، والتي قامت الشركة بالإعلان عن إطلاق الطراز الجديد من السيارة فورتشنر بفئتين مختلفتين، مما جعل الاستفسارات عن سعر السيارة الجديدة والمواصفات الفنية تتردد بشكل كبير، خاصةً أن ماركة تويوتا من الماركات التي أثبتت كفاءة عالية وقوة تنافسية عن السيارات من نفس النوع وقد قامت الشركة بعمل العديد من التحديثات الفنية والتقنية في السيارة فورتشنر 2022، لتعمل وفقاً لأعلى مستوى من الجودة والكفاءة وسوف نقوم اليوم بالتحدث عن كافة التفاصيل الخاصة بالسيارة فورتشنر من حيث الاسعار والمواصفات .

مواصفات السيارة فورتشنر 2022

تتمتع السيارة تويوتا فورتشنر بجميع المواصفات التقنية والفنية التي تحتوي عليها سيارات تويوتا في أغلب إصداراتها بشكل دائم حيث تجميع بين المظهر الأنيق الفخم وقوة الجسم الخارجي والثبات العالى للسيارة، بالإضافة إلى اشتمال السيارة على كل وسائل الأمان والرفاهية الداخلية

تبلغ السعة اللترية للسيارة فورتشنر 2.7 لتر، وقوة موتور 2694 سي سي قوة 163 حصانً.

وعزم دوران يبلغ 245 نيوتن/ متر، فرامل اتوماتيك مزودة مستويات من 6 السرعات، وتعمل بنظام الدفع الخلفي.

الفئة الثانية ذات القوة العلى بالنسبة للسعة اللترية 4 لتر،

وسعة الموتور سي سي، قادر على إنتاج 234 حصان، وعزم دوران يبلغ 376 نيوتن/

ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات نظام دفع كلي .

وسائل أمان ووسائد هوائية وأنظمة تحكم استثنائية بكامل أجزاء السيارة ومانع انغلاق الفرامل ونظام مراقبة حساس للسيارة بالإضافة إلى جميع وسائل الراحة والرفاهية الداخلية أنظمة تكيف هوائي وشاشة تدعم عدة نظم تحكم ومصابيح هيدروليك والتحكم الإلكتروني في إطارات السيارة والعديد من الوسائل الفنية والتقنية التي تضمن العسل قيادة ممتعة ومريحة بسيارة أكثر ثبات وقوة من السيارات والماركات الأخرى من نفس النوع.

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر 2022

وقد أعلنت الشركة تويوتا إيجيبت الوكيل للسيارة في مصر أن السيارة متوفر منها فئتان السعر في مصر بالنسبة للفئة الأولى 775 ألف جنيه، وعن سعر الفئة الثانية فيبلغ سعر 975 ألف جنيه.

سعر السيارة تويوتا فورتشنر 2022 في المملكة العربية السعودية تتوفر ثلاث فئات من السيارة الجديدة سعر الفئة الأولى 117,875 ألف ريال، سعر الفئة المتوسطة 128,783 أما عن الفئة الاعلى سعر تبلغ 168,245 ألف ريال سعودي .