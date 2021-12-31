وحش الصحراء وصل.. سيارة سوزوكي فيتارا الحديثة 2022 في السعودية بمواصفات واسعار جبارة

وحش الصحراء وصل.. سيارة سوزوكي فيتارا الحديثة ، سيارة سوزوكي فيتارا 2022 تعد واحدة من السيارات الرياضية متنوعة الاستخدامات وقد تم تصنيعها في اليابان وتطرحها شركة سوزوكي العالمية لصناعة السيارات الحديثة حيث أن الشركة عملت على تقديم السيارة بفئتين وتحتوي السيارة على مواصفات وعيوب مثل أي منتج أخر وتتمتع السيارة بمحرك 1600 سي سي الذي تبلغ قوته إلى حوالي 120 حصان، ومن خلال موقعنا هذا سوف نقدم لكم أهم مواصفات وعيوب سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية.
وحش الصحراء وصل.. سيارة سوزوكي فيتارا الحديثة
سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من السيارات المختلفة التي تحتوي على عدد من المواصفات التي يحتاج إليها كل شخص في السيارة الخاصة به والتي يرغب بشرائها ومن أهم مواصفات السيارة الآتي:
- محرك السيارة 1600 سي سي وبقوة 120 حصان ويمتلك اسطوانة 1.6 لتر.
- تصل سعة خزان الوقود الخاص بالسيارة 47 لتر وتستهلك حوالي 5.5 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر، يزيد استهلاك السيارة للوقود عندما تسير بالشوارع المزدحمة.
- يوجد بها نظام فرامل مانع للانغلاق ويقوم بتوزيعها الكترونياً بجانب نظام مساعدة لصعود المرتفعات.
- تحتوي على مكيف قوي يعمل بكفاءة عالية ويغطي السيارة بالكامل.
- تتسارع السيارة من حالة 5 إلى 100 كيلو متر بوقت محدد يصل إلى حوالي 13 ثانية.
- تم تجهيز السيارة بمحرك يبلغ 1.4 لتر تيربو من نظام الدفع الرباعي للعجلات بالإضافة إلى أنها توفر نظام دفع عجلات اعتيادي.
- بها إمكانية طي المقاعد الخلفية بنسبة 60/40، كما يمكن أن يتم التحكم بالمقعد الخاص بالسائق بشكل الكتروني بعد اتجاهات.
- السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 180 كيلو متر في الساعة.
- تأتي السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية مكونة من 4 سرعات وقوة عزم دوران تصل إلى 156 نيوتن متر.
عيوب سيارة سوزوكي فيتارا 2022
بما أن السيارة تمتلك الكثير من المواصفات فهي أيضاً تمتلك قليل من العيوب التي يجب أن يعلم بها العميل قبل الشراء حتى يكون سهل عليه أن يقرر رغبته في شراء سيارة سوزوكي فيتارا ومنها ما يلي:
- يعيبها أن مساحة الشنطة الخلفية لها ضيقة حيث تصل مساحتها إلى 375 لتر وتكون المساحة أقل من السيارات المنافسة الأخرى.
- لا يمنح المقعد الخلفي للركاب الراحة اللازمة عند الجلوس خاصة أن طول السيارة يبلغ 4175 مم وعرضها 1775 وارتفاعها 1610 مم.
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وحش الصحراء وصل.. سيارة سوزوكي فيتارا الحديثة ، سيارة سوزوكي فيتارا 2022 تعد واحدة من السيارات الرياضية متنوعة الاستخدامات وقد تم تصنيعها في اليابان وتطرحها شركة سوزوكي العالمية لصناعة السيارات الحديثة حيث أن الشركة عملت على تقديم السيارة بفئتين وتحتوي السيارة على مواصفات وعيوب مثل أي منتج أخر وتتمتع السيارة بمحرك 1600 سي سي الذي تبلغ قوته إلى حوالي 120 حصان، ومن خلال موقعنا هذا سوف نقدم لكم أهم مواصفات وعيوب سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية.
وحش الصحراء وصل.. سيارة سوزوكي فيتارا الحديثة
سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من السيارات المختلفة التي تحتوي على عدد من المواصفات التي يحتاج إليها كل شخص في السيارة الخاصة به والتي يرغب بشرائها ومن أهم مواصفات السيارة الآتي:
- محرك السيارة 1600 سي سي وبقوة 120 حصان ويمتلك اسطوانة 1.6 لتر.
- تصل سعة خزان الوقود الخاص بالسيارة 47 لتر وتستهلك حوالي 5.5 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر، يزيد استهلاك السيارة للوقود عندما تسير بالشوارع المزدحمة.
- يوجد بها نظام فرامل مانع للانغلاق ويقوم بتوزيعها الكترونياً بجانب نظام مساعدة لصعود المرتفعات.
- تحتوي على مكيف قوي يعمل بكفاءة عالية ويغطي السيارة بالكامل.
- تتسارع السيارة من حالة 5 إلى 100 كيلو متر بوقت محدد يصل إلى حوالي 13 ثانية.
- تم تجهيز السيارة بمحرك يبلغ 1.4 لتر تيربو من نظام الدفع الرباعي للعجلات بالإضافة إلى أنها توفر نظام دفع عجلات اعتيادي.
- بها إمكانية طي المقاعد الخلفية بنسبة 60/40، كما يمكن أن يتم التحكم بالمقعد الخاص بالسائق بشكل الكتروني بعد اتجاهات.
- السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 180 كيلو متر في الساعة.
- تأتي السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية مكونة من 4 سرعات وقوة عزم دوران تصل إلى 156 نيوتن متر.
عيوب سيارة سوزوكي فيتارا 2022
بما أن السيارة تمتلك الكثير من المواصفات فهي أيضاً تمتلك قليل من العيوب التي يجب أن يعلم بها العميل قبل الشراء حتى يكون سهل عليه أن يقرر رغبته في شراء سيارة سوزوكي فيتارا ومنها ما يلي:
- يعيبها أن مساحة الشنطة الخلفية لها ضيقة حيث تصل مساحتها إلى 375 لتر وتكون المساحة أقل من السيارات المنافسة الأخرى.
- لا يمنح المقعد الخلفي للركاب الراحة اللازمة عند الجلوس خاصة أن طول السيارة يبلغ 4175 مم وعرضها 1775 وارتفاعها 1610 مم.