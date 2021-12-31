وحش الصحراء وصل.. سيارة سوزوكي فيتارا الحديثة 2022 في السعودية بمواصفات واسعار جبارة

وحش الصحراء وصل.. سيارة سوزوكي فيتارا الحديثة ، سيارة سوزوكي فيتارا 2022 تعد واحدة من السيارات الرياضية متنوعة الاستخدامات وقد تم تصنيعها في اليابان وتطرحها شركة سوزوكي العالمية لصناعة السيارات الحديثة حيث أن الشركة عملت على تقديم السيارة بفئتين وتحتوي السيارة على مواصفات وعيوب مثل أي منتج أخر وتتمتع السيارة بمحرك 1600 سي سي الذي تبلغ قوته إلى حوالي 120 حصان، ومن خلال موقعنا هذا سوف نقدم لكم أهم مواصفات وعيوب سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية.

وحش الصحراء وصل.. سيارة سوزوكي فيتارا الحديثة

سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من السيارات المختلفة التي تحتوي على عدد من المواصفات التي يحتاج إليها كل شخص في السيارة الخاصة به والتي يرغب بشرائها ومن أهم مواصفات السيارة الآتي: