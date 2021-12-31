الشديد وصل السعودية.. سيارة تويوتا يارس بشكلها الجديد وبسعر رخيص مناسب للجميع بمواصفات جبارة

الشديد وصل السعودية.. سيارة تويوتا يارس بشكلها الجديد ، لقد قامت الشركة العالمية المتخصصة في صناعة أحدث أنواع السيارات “تويوتا اليابانية” بإطلاق وطرح أحدث سيارتها التي تمتلك الكثير من المزايا والمواصفات، كما شهد العملاء بجودة وكفاءة السيارة خاصة وأنها تأتي بتصميم داخلي رياضي شبابي وقدرة على أن يتم التحكم بسرعة السيارة لكي يستطيع السائق التكيف مع القيادة داخل المملكة، بجانب أن السيارة مزودة بالعديد من التقنيات الحديثة ووسائل الأمان والراحة وهذا ما يجعل الكثيرين يقبلون على شراء سيارة تويوتا يارس.

تعد من أنجح السيارات اليابانية التي أطلقتها الشركة العالمية اليابانية تويوتا، وحصلت على كبر مبيعات في عام 2020 وقد تم استخدام اسم ياريس للعديد من الموديلات المتنوعة بجميع دول العالم، ولكن في عام 2021 أتت سيارة تويوتا ياريس بالمملكة على هيئة سيارة سيدان أي أنها صغيرة الحجم وتميزت عن باقي السيارات المنافسة بالمواصفات والمزايا التي جعلتها أكثر أنواع السيارات العملية الممتازة خاصة أن سعرها مناسب للجميع.

مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022

أطلقت الشركة اليابانية تويوتا المتخصصة في صناعة السيارات بأعلى جودة سيارة تويوتا يارس 2022، كما وفرت بها العديد من المواصفات التي تتلخص في التالي: