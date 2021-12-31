الشديد وصل السعودية.. سيارة تويوتا يارس بشكلها الجديد وبسعر رخيص مناسب للجميع بمواصفات جبارة

الشديد وصل السعودية.. سيارة تويوتا يارس بشكلها الجديد ، لقد قامت الشركة العالمية المتخصصة في صناعة أحدث أنواع السيارات “تويوتا اليابانية” بإطلاق وطرح أحدث سيارتها التي تمتلك الكثير من المزايا والمواصفات، كما شهد العملاء بجودة وكفاءة السيارة خاصة وأنها تأتي بتصميم داخلي رياضي شبابي وقدرة على أن يتم التحكم بسرعة السيارة لكي يستطيع السائق التكيف مع القيادة داخل المملكة، بجانب أن السيارة مزودة بالعديد من التقنيات الحديثة ووسائل الأمان والراحة وهذا ما يجعل الكثيرين يقبلون على شراء سيارة تويوتا يارس.
الشديد وصل السعودية.. سيارة تويوتا يارس بشكلها الجديد
تعد من أنجح السيارات اليابانية التي أطلقتها الشركة العالمية اليابانية تويوتا، وحصلت على كبر مبيعات في عام 2020 وقد تم استخدام اسم ياريس للعديد من الموديلات المتنوعة بجميع دول العالم، ولكن في عام 2021 أتت سيارة تويوتا ياريس بالمملكة على هيئة سيارة سيدان أي أنها صغيرة الحجم وتميزت عن باقي السيارات المنافسة بالمواصفات والمزايا التي جعلتها أكثر أنواع السيارات العملية الممتازة خاصة أن سعرها مناسب للجميع.مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022
أطلقت الشركة اليابانية تويوتا المتخصصة في صناعة السيارات بأعلى جودة سيارة تويوتا يارس 2022، كما وفرت بها العديد من المواصفات التي تتلخص في التالي:
- تمتلك السيارة نوعان من المحركات وكلاً منهم يختلف قليلاً عن الأخر فالأول محرك رباعي الاسطوانات تصل سعته إلى 1.3 لتر يقوم بتوليد قوة تبلغ 98 حصان وقوة عزم دوران 123 متر نيوتن، المحرك يكون متصل بناقل يدوي مكون من 5 سرعات بالإضافة إلى أن معدل استهلاك الوقود يصل لحوالي 5.3 لتر كل 100 كم.
- أما المحرك الثاني فهو أيضاً رباعي الاسطوانات وبسعة 1.5 لتر وبقوة 105 حصان وقوة عزم دوران 140 نيوتن متر متصل بناقل تروس أوتوماتيكي وتستهلاك السيارة 5 لتر /100 كم من الوقود.
- بها نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات.
- كما يوجد بها أضواء ضباب خلفية وأضواء هالوجين أمامية.
- مقاعد السيارة مصنوعة من القماش وجنوط معدنية بقياس 14 إنش.
- السيارة مزودة بوسائد هوائية أمامية مزدوجة.
- يوجد بها نظام صوتي مرفق بسماعتين ونوافذ يتم التحكم بها كهربائية.
- سيارة تويوتا يارس مزودة بحساسات خلفية للمساعدة على الاصطفاف.
- بجانب أن السيارة تحتوي على ميزة الدخول دون استعمال مفتاح وبها مرايا يتم التحكم بها كهربائياً.
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الشديد وصل السعودية.. سيارة تويوتا يارس بشكلها الجديد ، لقد قامت الشركة العالمية المتخصصة في صناعة أحدث أنواع السيارات “تويوتا اليابانية” بإطلاق وطرح أحدث سيارتها التي تمتلك الكثير من المزايا والمواصفات، كما شهد العملاء بجودة وكفاءة السيارة خاصة وأنها تأتي بتصميم داخلي رياضي شبابي وقدرة على أن يتم التحكم بسرعة السيارة لكي يستطيع السائق التكيف مع القيادة داخل المملكة، بجانب أن السيارة مزودة بالعديد من التقنيات الحديثة ووسائل الأمان والراحة وهذا ما يجعل الكثيرين يقبلون على شراء سيارة تويوتا يارس.
الشديد وصل السعودية.. سيارة تويوتا يارس بشكلها الجديد
تعد من أنجح السيارات اليابانية التي أطلقتها الشركة العالمية اليابانية تويوتا، وحصلت على كبر مبيعات في عام 2020 وقد تم استخدام اسم ياريس للعديد من الموديلات المتنوعة بجميع دول العالم، ولكن في عام 2021 أتت سيارة تويوتا ياريس بالمملكة على هيئة سيارة سيدان أي أنها صغيرة الحجم وتميزت عن باقي السيارات المنافسة بالمواصفات والمزايا التي جعلتها أكثر أنواع السيارات العملية الممتازة خاصة أن سعرها مناسب للجميع.مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022
أطلقت الشركة اليابانية تويوتا المتخصصة في صناعة السيارات بأعلى جودة سيارة تويوتا يارس 2022، كما وفرت بها العديد من المواصفات التي تتلخص في التالي:
- تمتلك السيارة نوعان من المحركات وكلاً منهم يختلف قليلاً عن الأخر فالأول محرك رباعي الاسطوانات تصل سعته إلى 1.3 لتر يقوم بتوليد قوة تبلغ 98 حصان وقوة عزم دوران 123 متر نيوتن، المحرك يكون متصل بناقل يدوي مكون من 5 سرعات بالإضافة إلى أن معدل استهلاك الوقود يصل لحوالي 5.3 لتر كل 100 كم.
- أما المحرك الثاني فهو أيضاً رباعي الاسطوانات وبسعة 1.5 لتر وبقوة 105 حصان وقوة عزم دوران 140 نيوتن متر متصل بناقل تروس أوتوماتيكي وتستهلاك السيارة 5 لتر /100 كم من الوقود.
- بها نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات.
- كما يوجد بها أضواء ضباب خلفية وأضواء هالوجين أمامية.
- مقاعد السيارة مصنوعة من القماش وجنوط معدنية بقياس 14 إنش.
- السيارة مزودة بوسائد هوائية أمامية مزدوجة.
- يوجد بها نظام صوتي مرفق بسماعتين ونوافذ يتم التحكم بها كهربائية.
- سيارة تويوتا يارس مزودة بحساسات خلفية للمساعدة على الاصطفاف.
- بجانب أن السيارة تحتوي على ميزة الدخول دون استعمال مفتاح وبها مرايا يتم التحكم بها كهربائياً.