الجديد الشديد.. سيارة كيا بيجاس قنبلة الموسم الجديدة 2022 بالسعودية بمواصفات خارقة

الجديد الشديد.. سيارة كيا بيجاس قنبلة الموسم الجديدة ، هي تكون سيارة سيدان الأكثر مبيعا وانتشاراً لأنها السيارة المقدمة بسعر مناسب للجميع وتم إنشاء وصناعة سيارة كيا بيجاس في كوريا وهي من أنواع السيارات الصغيرة المدمجة مكونة من 5 أبواب تم إصدارها في المرة الأولى بعام 2017 ومنذ ذلك الوقت حصلت السيارة على شهرة كبيرة جداً بأسواق السيارات العالمية وحققت نسبة عالية من المبيعات وهذا جعل السيارة تتمكن من أنها تثبت جدارتها وثباتها بالسوق العالمي في مجال تجارة السيارات.

الجديد الشديد.. سيارة كيا بيجاس قنبلة الموسم الجديدة

تمتلك سيارة كيا بيجاس 2022 العديد من الموزايا والمواصفات التي تميزها عن غيرها من السيارات المنافسة الأخرى، حيث أن شركة كيا تعمل على إنتاج مجموعة كبيرة من السيارات الحديثة ومن ضمن مواصفات سيارة كيا بيجاس 2022 التالي:

يوجد في السيارة محرك رباعي الاسطوانات يعمل من خلال نظام الدفع الأمامي.

محرك السيارة سعته تصل إلى 1.4 لتر ويقوم بتوليد قوة 95 حصان مرفق بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 اسطوانات.

معدل استهلاك الوقود 17.8 كيلو متر/ لتر.

تحصل السيارة على تصميم خارجي تميزه خطوط الهيكل الديناميكية وانسيابية مقطعة الجانبي.

متوفر السيارة بشبكة أمامية رفيعة مكون من عدة خطوط سوداء بمنتصفها خط رفيع مصنوع بالكروم وعليه شعار العلامة التجارية كيا.

يوجد بها أضواء نهارية أمامية من الهالوجين وعجلات بقياس 14 إنش.

مزودة بأقفال آلية للأبواب ونوافذ كهربائية مع أنظمة تحكم عن طريق الوقود.

بها نظام الاتصال عبر البلوتوث ونظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوتية.

تمتلك السيارة نظام التحكم الالكتروني بالثبات.

تحتوي على شاشة الرؤية الخلفية بالتوجيه عند الركن.

يوجد في سيارة كيا بيجاس نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات.

مميزات سيارة كيا بيجاس 2022

لقد حققت تلك السيارة أكبر قدر من المبيعات والسبب في ذلك ما تمتلكه من مزايا تتلخص فيما يلي:

السيارة متوفرة بتصميم أنيق للغاية بالإضافة إلى أنه قوي وعصري.

أما تصميم السيارة من الداخل فهو رياضي لكونها تحتوي على لوحة العدادات والمقاعد بشكل عصري وشبابي أكثر.

جميع قطع غيار السيارة تكون متواجدة بالسوق وبأسعار مناسبة للجميع.

مستوى ارتفاع كيا بيجاس عن الأرض يكون مناسب لكافة الطرقات بالمملكة السعودية.

عيوب سيارة كيا بيجاس

على الرغم من أنها متعددة المزايا والمواصفات إلا أنها تعاني من عدة عيوب هي: