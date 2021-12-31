قنبلة العام الجديد سيارة تويوتا ياريس 2022 toyota yaris بمواصفات مذهلة

مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 التي تعتبر من أشهر الشركات في عالم السيارات التابعة لليابان ،حيث قدمت تويوتا هذه المرة فئتين جديدتين من موديل تويوتا يارس 2022، وسوف تكون بنفس مميزات موديل2021 يارس ولكن مع إضافة بعض الكماليات الجديدة لتحسين سرعة ومعدل عمل السيارة حيث أن تويوتا يارس 2022 الجديدة مجهزة بكل الوسائل ستتوفر السلامة والرفاهية واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية من حيث التحكم في جميع وسائل الراحة التي يريدها جميع السائقين في تويوتا يارس 2022 بفئتيها Comfort A / T 1.5 (Smart A / T 1.5). سنناقش اليوم أهم البيانات المتعلقة بخصائص وأسعار سيارات تويوتا يارس في مصر والسعودية.

الشبكة الأمامية متواضعة الحجم.

يعتبر المصد الأمامي أكثر قوة ويتميز بالعديد من الحواف الحادة.

تحتوي على مصباح ضباب بارد ويكون محاط بإطار معدني.

عند النظر إليها من الخلف ، تستخدم السيارة سرجًا جديدًا بشكل مستطيل.

يحتوي الغطاء الخلفي على العديد من الزخارف الجميلة التي تجعله يبدو جميلاً.

توجد مصابيح الضباب أسفل المصد.

تسير السيارة على إطارات رياضية مقاس 16 بوصة.

وحدة التحكم المركزية لم يتم تحديثها أو تغييرها.

تصميم رائع لعجلة القيادة.

مواصفات سيارات تويوتا يارس 2022 toyota yaris

تتميز بآلية فرملة طارئة متطورة.

يتضمن نظام تحذير مغادرة المسار.

لتحسين الرؤية الليلية ، تحتوي المصابيح الأمامية على مصابيح عالية أوتوماتيكية.

تحتوي على 9 وسائد هوائية أمامية وجانبية للمساعدة في الحفاظ على سلامتك في حالة حدوث تصادم أو حادث.

داخل السيارة توجد شاشة ملاحة.

تتميز بتكييف هواء بفتحات جميلة.

كما أن بها كراسي مريحة مصنوعة من المنسوجات الفاخرة التي يمكن طيها بسرعة.

يتميز بكاميرا خلفية لعرض ما يجري.

تحتوي السيارة على وظيفة بلوتوث ويمكنها الرد على المكالمات الهاتفية من خلال عجلة القيادة.

لديها القدرة على إظهار الخريطة على الشاشة.

المقصورة الخاصة بالسيارة هي مناسبة أيضًا للرحلات الطويلة، المقاعد الرياضية تدعم وتحافظ على الجسم في مكانه بسهولة ويمكن النوم بشكل مريح في نفس الوقت بالكاد يكون ذلك ضروريًا، كما ان لدى GR Yaris نظام صوتي رائع، حيث يمكن الأستمع إلى موسيقى الجاز في Tito Holiday ويمكن ايضاسماع الآلات الموسيقية بوضوح.

محرك سيارة تويوتا يارس يكون سعته 3 سلندر ، وحجمه 1500 سي سي

ويكون قوته 123 حصان

كما ان قوته 135 نيوتن متر من عزم الدوران.

أبعاد سيارة toyota yaris 202 تكون 3945 ملم وذلك يكون في الطول ،1695 ملم وبالنسبة لعرض السيارة يكون 1510 ملم في الارتفاع ، 2510 ملم في قاعدة العجلات ،و 286 لترا من حيز الصندوق الخلفي.

ناقل حركة أوتوماتيكي CVT وبطاقة مسبقة الدفع.

من بين ميزات الأمان نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل (EBD) ،الذي يوزع ضغط الفرامل بين العجلات الأمامية والخلفية. يكتشف هذا النظام أيضًا الاختلافات في سرعة السيارة ،والتي يمكن أن تؤثر على ضغط الكبح ،ويستجيب النظام عن طريق زيادة أو تقليل القوة على الفرامل بناءً على مدى سرعة السيارة.

والمكابح المانعة للانغلاق ABS

يوفر الراديو ومشغل الأقراص المضغوطة ومدخل AUX ومدخل USB ومصابيح الضباب الأمامية وتكييف الهواء التلقائي وعجلة القيادة متعددة الوظائف متعة.

تبلغ سعة خزان الوقود 42 لترًا ،والذي يستهلك بمعدل 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

مميزات سيارة toyota yaris 2022أسعار تويوتا يارس 2022

أعلنت شركة تويوتا عن الأسعار الخاصة بسيارات تويوتا يارس 2022 في أسواق السيارات وهي كالتالي: