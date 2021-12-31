وحش الطرق السريعه سيارة فورد رينجر 2022 جوهرة السوق بمواصفات واعرة عالية الجودة

قامت شركة فورد الأميركية بالكشف عن سيارتها المتطورة سيارة فورد رينجر 2022 الجديدة والتي تتميز بعدة إمكانيات ومميزات رائعة تجعلها تتفوق على السيارات المنافسة لها من نفس فئتها ومن نفس الأسعار، وسنقدم لكم بالتفصيل كل مواصفات السيارة وأسعارها في سوق السيارات السعودي وكذلك مميزات وعيوب السيارة، وتعد شركة فورد من أفضل شركات السيارات في العالم حيث أنها تقدم لنا في كل مرة تحفة رائعة تحتل عرش أشهر السيارات في الأسواق.

محرك السيارة من النوع V6 ويعمل بسعة لترية تبلغ 3.0 لتر (3000 سي سي).

يقترن المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 10 سرعات وبناقل حركة آخر يعمل مانيوال مكون من 6 سرعات.

السيارة تحتوي على محرك آخر تيربو وقوة عزمه كبيرة ويعمل بالديزل.

شبك عريض أمامي يتوسطه شعار شركة فورد الأميركية باللون الأزرق ومطلية بمادة الكروم اللامع.

مصابيح السيارة الأمامية إضاءتها من الليد.

مكونة من 4 مقاعد وقمرة مكونة من أربع أبواب.

دعم خاصيتي Apple CarPlay و Android Auto لاسلكيًا.

شاشة الوسائط لعرض المعلومات أو للترفيه مقاسها بحسب الفئات يتراوح بين 8 إلى 12 بوصة.

مقاس الشاشة الرقمية الخاصة بإعدادات السيارة مقاسها 12 بوصة.

راديو Fm , Am.

عجلة القيادة متعددة المهام.

أبرز مواصفات سيارة فورد رينجر 2022

حساسات ركن خلفية وأمامية خارجية.

خاصية تثبيت السرعة لتكيفي.

كبح الفرامل التلقائي ونظام الفرامل مانعة للانغلاق.

نظام كشف النقطة العمياء.

وسائد هوائية في صفوف السيارة الأمامية والخلفية.

تحذير السيارة عند التعرض للسرقة وعند الانحدار عن المسار الصحيح.

كشف المشاة والتعرف على إشارات المرور.

قدرة السيارة على السحب قوية جدًا.

محرك السيارة قوي مقارنة بالسيارات المنافسة.

المظهر وهيكل السيارة الخارجي مميز إلى أكبر درجة.

مميزات فورد رينجر 2022

قدرة السيارة على الوقوف ضعيفة.

حجم ومساحة تخزين السيارة محدود.

قيادتها على الأراضي والطرق الوعرة ضعيفة.

عيوب فورد رينجر 2022أسعار فورد رينجر 2022 في سوق السيارات السعودي

تختلف أسعار السيارة باختلاف فئتها وجاءت الأسعار كالآتي:-