جيب جراند شيروكي Jeep Grand Cherokee 2022 المواصفات والأسعار

جيب جراند شيروكي Jeep Grand Cherokee 2022 أشهر سيارات الدفع الرباعي، من أفخر الأنواع، تتمتع بشعبية كبيرة منذ ظهورها في عالم السيارات، تم تطويرها وإدخال العديد من التحديثات، السيارة متاحه بصفين من المقاعد، أو ثلاث صفوف، تدعم مجموعة قوية من أنظمة مساعدة السائق على القيادة بسلام، وأمان، مصنوعة من أجود الخامات من الخارج والداخل، لتصمد في أصعب الظروف المناخية، تتعامل مع الطرق القاسية بكل سلاسة، وبأقل مجهود، سواء المناطق الرملية، أو المنحدرات، و المرتفعات، وغيرها من الطرقات الوعرة التي يظهر بها مدى قوة أداء جراند شيروكي 2022، إذا كنت تبحث عن سيارة دفع رباعي مبهرة يجب أن تكون من ضمن قائمتك.

جيب جراند شيروكي Jeep Grand Cherokee 2022

الشكل الخارجي للسيارة يعبر بشكل كبير عن مدي صلابتها، وقوتها ويلعب دور أساسي في جذب المستخدمين للشراء، جراند شيروكي تتمتع بمظهر خارجي جريء ومبهر، هيكل صلب، شباك أمامية يغطيها اللون الأسود الجذاب، التصميم حقيقةً، مأخوذ بشكل ملحوظ من طراز واجونير.

الشباك الأمامية تتكون من 7 فتحات مميزة، المحرك يأتي بغطاء أنيق، يبرز فخامة الشكل الخارجي، مع سقف منخفض وبعض التحسينات الأخرى التي تعمل على تحسين أداء السيارة ليصبح أفضل من ذي قبل.

تصميم Jeep Grand Cherokee 2022

للمزيد من الإضافات المبهرة لعشاق جراند شيروكي يتوفر 8 أنواع مختلفة من العجلات تترواح ما بين ال 18 وصولا إلي قياس 21 الذي يستخدم لأول مرة من قبل سيارة شيروكي، المصابيح الأمامية والخلفية نحيفة بلمسة جمالية مميزة، طول السيارة يبلغ 19،5 بوصة، والعرض 89،6 بوصة.

تصميم جيب شيروكي 2022 الداخلي

المقصورة الداخلية ليست فاخرة فقط ومريحة، بل بها بعض التفاصيل المصنوعة يدويا بكل احترافية، يتوافر من السيارة نسخة 5 مقاعد، أو 7 مقاعد حسب الرغبة، وكلا المقصورتين تأتي بمقاعد واسعة ومريحة، بأكثر من وضع للتعديل، وأحدث أنظمة للترفيه ومنها شاشة 10 بوصة، سهلة الاستخدام، يوجد نظام صوت قوي يتكون من 9 أو 19 مكبر للصوت حسب الطراز، بعض الفئات الأعلي يوجد تدليك بالمقاعد للمزيد من الرفاهيه، تدعم أنظمة ابل كاربلاي والأندرويد.

الأسعار في السعوية

سعر الفئة الأساسية يبلغ تقريباُ 140،250 ألف ريال، ليصل السعر في الفئات الأعلي إلى 237،650 ريال.