سيارات افالون 2021 مستعملة و تويوتا راش بأسعار قوية 100%

تعد تويوتا افالون 2021 و تويوتا راش 2021 وحوش الفئة المتوسطة من سيارات العلامة اليابانية في المملكة العربية، والفارق الجوهري بين السيارتين هو أن الأولى تأتي بهيكل سيدان و الثانية تأتي بهيكل SUV، وبفضل باقات الإمكانيات التي تمتلكها كلتا من السيارتين وهو ما سيتم التعرض له بالتفاصيل فيما بعد، تمكنوا من تحقيق نسب مبيعات كبيرة في العديد من دول العالم وخاصة في السعودية.

هناك سيارة افالون 2021 مستعملة بحالة جيدة لدى حراج، السيارة تتواجد في الدمام، ممشى السيارة هو 13 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة تمتلك ناقل حركة اتوماتيكي، تورنق، حالة البدي الخارجي بنفس حالة الوكالة.

كذلك السيارة تحتوي على تظليل عازل حراري، مثبت سرعة، فتحة سقف، أما عن حالة السيارة من الداخل لا تحتاج إلى تجديد.

سعر السيارة هو 156 ألف ريال سعودي، حالة المحرك قوية ولا تحتاج إلى أي تدخل.

هناك افالون مستعملة بحالة جيدة تتواجد بالرياض، السيارة للتنازل، الممشى هو 38 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على قير اتوماتيكي، نوع الوقود بنزين.

وكذلك نشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان ارخص قسط لتويوتا كورولا 2022 في السعودية.

موديل السيارة هو 2021 حالة البدي بدون خربوش، السيارة للتنازل بدون مقابل.

السيارة تتبع مصرف الراجحي، فل كامل، القسط الشهري 2661، المتبقى 216 ألف ريال.

وهناك دفعة أخيرا عند تسجيل السيارة باسم مالكها الجديد وهي 78 ألف، الأقساط المدفوعة 17 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك تويوتا راش 2021 تتواجد في المدينة، وقود السيارة البنزين، ممشى السيارة هو 25 ألف كيلومتر.

السيارة تحتوي على ناقل حركة اتوماتيكي، دفع خلفي، مكيف الهواء في السيارة قوي للغاية ومناسب لأقسى الظروف.

حالة السيارة من الخارج بحالة الجديدة ومن الداخل بنفس الصورة ولا تحتاج إلى تجديد من أي نوع.

محرك السيارة بحالة جيدة وتم إجراء الصيانات الدورية دون اي مشكلات، وسعر السيارة هو 56 الف ريال سعودي.

لون السيارة هو الأبيض وتحتوي السيارة على تهجيزات الأمان الأساسية بما في ذلك مانع انغلاق الفرامل ووسائد المقاعد.

سيارات افالون 2021 مستعملة وحالات نظيفة وأسعار قوية 100%افالون للتنازل بالسعودية بدون مقابل بحالات وكالةتويوتا راش 2021 مستعملة للبيع بأسعار رخيصة