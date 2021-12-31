السيارة الأكثر مبيعا مزود بأحدث التقنيات .... سيارة تويوتا كأمري موديل 2022 Toyotacamry بالسعودية وأحدث مواصفات السيارة في السعودية

سيارة تويوتا كأمري موديل 2022 Toyotacamry بالسعودية، تعد سيارة تويوتا كامري موديل 2022 من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود وهي ذات شعبيه كبيره ضمن السيارات المتوسطة الحجم، حيث انها تجعل القيادة ممتعه نظرا لوجود العديد من الامكانيات التي توفر الأمان والرفاهية والمغامرة لقائد السيارة ومازال العديدين يفضلونها عن سيارات الدفع الرباعي كبيره الحجم، وفيما يلي أهم مميزات سيارة تويوتا كامري وسعرها في السوق السعودي ومواصفاتها الخارجية والداخلية.

سيارة تويوتا كأمري موديل 2022 Toyotacamry بالسعودية

قد تتميز سيارة تويتا كامري 2022 بالعديد من المواصفات والمميزات التي قد تميزها عن غيرها من السيارة والان سوف نقدم لكم هذه المواصفات وهي:-

تعد من سيارات الدفع الرباعي وهي مزوده بشاشه عائمة يبلغ قياسها حوالي 9 بوصات أو سبع بساط في بعض الفئات الأخرى.

تأتي عجلات السيارة ب مقاس 18 بوصه وتعد من فئه سيارات سيدان.

تعد من سيارة تويوتا المتوسطة الحجم وهي ذات محرك هجين، وهي ذات ألوان متعددة مثل الأحمر والأسود.

المتوسطة الحجم وهي ذات محرك هجين، وهي ذات ألوان متعددة مثل الأحمر والأسود. تتميز بوجود هوائي يشبه زعنفة القرش وتأتي حواف النوافذ في تويوتا كامري باللون الأسود.

مواصفات سيارة تويوتا كأمري هايبرد 2022

تتميز بوجود سقف مائل، ثم أن المقصورة الداخلية جيدة في التصميم واسعة، وهي مصممه من مواد عالية الجودة بخليط بين الجلود والخشب.

تأتي بنظام أمان مميز يدعم التحذير من التصادم الأمامي مع المكابح الأمامية للسيارة.

كما يمكن التحكم التكيفي في الطواف خاصه بعد توقف عمل نظام الدفع الرباعي في السيارة.

تتميز المقصورة الداخلية سيارة تويتا بوجود مفروشات جلدية رائعة وهي مطعمه بلمسة خشبية تضفي مظهر جذابا وراقيا على السيارة من الداخل.

بوجود مفروشات جلدية رائعة وهي مطعمه بلمسة خشبية تضفي مظهر جذابا وراقيا على السيارة من الداخل. ازهر مقابض الأبواب في سيارة تويوتا كامري باللون الأسود وكذلك أغطية المرايا بنفس اللون.

مما يجعل افالون يصل إلى أعلى مستويات الفخامة والجاذبية.

وهي ذات طراز touring يوحي بأن السيارة رياضية وعصرية.

كما أن سيارة تويتا تدعم نظام الأداء TRD.

تدعم نظام الأداء TRD. تتربع تويوتا كامري كأحد السيارات الأكثر مبيعا لأكثر من 40 سنه وهي ذات ثقة وشعبيه كبيره لدي السوق العالمي للسيارات.

مميزات سيارة تويوتا كامري 2022

تبدأ أسعار سياره تويوتا كامري هايبرد موديل 2022 في السوق السعودي من 98900 ريال سعودي.

أسعار سياره تويوتا كامري موديل 2022