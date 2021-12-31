سيارات برخص التراب ….35 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات رائعه

35 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية، تهتم المملكة العربية السعودية بشكل مستمر أن تقوم باستيراد من دول العالم الكثير من أنواع السيارات المتنوعة، نظراً لأن السعودية لديها أسواق ضخمة وكبيرة من الأسواق المحلية للسيارات، وقد يرجع ذلك هذا لتلبية كافة احتياجات المواطنين، ولكننا نجد ألاف المواطنين دائمين البحث عن أرخص أنواع السيارات المتوفرة في المملكة العربية السعودية.

يريد فئة كبيرة من اشخاص من امتلاك سيارة بها العديد من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة ولكن يرغبون في التعرف على أرخص أنواع السيارات:

سيارة جيلي ايمجراند 2019:

هذه النوعية من السيارة تنتمي لفئة سيدان، ويتراوح سعر السيارة في الأسواق السعودية من 35 حتى 37 ألف ريال سعودي، كما أن السيارة مزودة بنظام الدفع الأمامي، وتدعم العمل بناقل حركة أتوماتيك، ويمارس العمل بحوالي ست سرعات مختلفة بطريقة أتوماتيك، كما أن السيارة تأتي بمحرك بسعة 1.8 لتر.

سيار أريزو3 2020 في السعودية

السيارة متوفرة في أسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية بسعر رائع قد يبدأ من 35 ألف ريال سعودي، كما أن السيارة تحمل الكثير من المزايا ويوجد بها شبك أمامي يطلى بمادة الكروم، السيارة مزودة بفرامل تمنع الانغلاق.

وهذا جعلها تتنافس مع إصدار سيارة تويوتا يارس سيدان الجديدة.

أنواع السيارات رخيصة الثمن بالسعودية

سوف نقدم أرخص أنواع السيارت في السعودية، باسعار تناسب جميع المواطنين

تعتبر من بين فئات السيارات المتميزة لأنها صغيرة، وهي تنتمي لفئة كروس أوفر وتناسب جميع العائلات بأفراد صغيرة، وتناسب الشباب والطلاب، وهذا لأنها من أرخص السيارات الموجودة بالمملكة عند المقارنة بباقي أنواع السيارات الأخرى.

كما أنها اقتصادية للغاية في استهلاك الوقودـ فقد يبدأ سعرها نحو 35 ألف جنيه سعودي، دون إضافة القيمة المضافة.

سيارة شنجان بلس في السعودية

السيارة متاحة بمحرك ذات سعة 1.5 لتر، كما أن السيارة تتميز باحتواء قوة كبيرة قد تصل حتى 110 حصان، ولها عزم دوران يصل حتى 210 نيوتن لكل متر، والسيارة بها ناقل حركة أتوماتيك يدعم العمل بـ 7 سرعات.

وتستهلك السيارة وقود حوالي 13.7 كيلو متر في المتر سعر السيارة متوفر في الأسواق السعودية بسعر 85 ألف ريال سعودي.

سيارة هافال الصينية جوليان 2022