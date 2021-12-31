النترا 2022 باقل قسط واطول سداد أحدث اشعار قبل انتهاء 2021

النترا 2022 سمارت 2.0 لتر أحدث إبداعات شركة هيونداي الكورية، الآن باقل قسط واطول فترة سداد، وتحتوي هذه المقالة عن أحدث إشعار حول النترا الجديدة قبل انتهاء عام 2021، وتتمتع هيونداي النترا الجديدة بمزايا عديدة من بين أبرزها وأكثر تميزًا قدرتها على التحرك بمعدل سحب وقود قليل للغاية حيث يمكنها السير لمسافة 17 كيلومتر تقريبا بلتر بنزين واحد فقط من بنزين الـ 91.

تم حساب هذا القسط من شركة عبداللطيف جميل للتمويل على صافي دخل يقدر بـ10 آلاف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه موديل النترا 2022 المشار إليه هو النترا سمارت 2.0 سيدان بناقل حركة اتوماتيكي.

مدة التقسيط هي 60 شهر وهي أقصى مدة تقسيط بالسعودية للسيارات الجديدة، الدفعة الشهرية ستكون 1540 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه لا توجد دفعة أولى عند طلب شراء السيارة بنظام التقسيط أو التأجير التمويلي.

وهناك كذلك دفعة تمليك تقدر بـ24 ألف و 860 ريال سعودي، معدل النسبة السنوية 21%.

وفي الوقت نفسه مصروفات إصدار عقد التمويل التأجيري هي 710 ريال سعودي تدفع لمرة واحدة فقط.

هناك كذلك قيمة الضريبة المضافة الاجمالية والتي يمكن دفعها كاش أو إدخالها ليتم دفعها مضافة على الاقساط الشهرية.

تم احتساب أرقام التمويل السابقة بناءًا على أن يتم دفع الضريبة التي تقدر بـ 12 الف و 892 ريال كاش.

يمكن للراغبين في تقديم طلب التمويل التأجيري الدخول إلى موقع شركة عبداللطيف جميل للتمويل.

وفي الوقت نفسه يمكن تسجيل طلب التمويل أو التسجيل للتواصل مع أحد مندوبي خدمة العملاء.

وتوفر الشركة رقم يمكن الاتصال عليه من اي رقم داخل المملكة العربية السعودية للاستعلامات وهو: 8002442211.

تحتوي السيارة على تجهيزات رفاهية في داخلها ومن بين هذه التجهيزات تكييف ثنائي المنطقة وهو ما يعمل على توزيع التكييف.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على شاشة داخلية عالية الجودة يمكن التحكم منها بوظائف عديدة في السيارة الراديو والوسائط والصوت وغيرها.

ونشرنا قبل ذلك مقالة عن انخفاض سعر النترا 2021 في السعودية.

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