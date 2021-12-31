احدث أنواع السيارات الموجودة فى السعودية بأقوي مواصفات ومميزات خيالية

احدث أنواع السيارات الموجودة فى السعودية ، يوجد مجموعة متنوعة من السيارات الجديدة التي من المقرر أن تتواجد بالسعودية منذ بداية العام الجديد، مما جعلها تنال على اهتمام الكثير من المواطنين السعوديين الذين يرغبون في الحصول على سيارات متميزة بإصدار جديد، وتحمل الكثير من التقنيات الحديثة لعام 2022، ونحن اليوم سوف نطرح عليكم من خلال هذا التقرير أحدث السيارات بالسعودية وما تحمله من مواصفات وأسعارها.

احدث أنواع السيارات الموجودة فى السعودية

يوجد الكثير من السيارات بإصدارات لشركات مختلفة من المقرر أن تطغو السوق السعودي منذ عام 2022 ومنها:

سوف تطرح سيارة كيا سيدونا للولايات المتحدة الأمريكية منذ دخول العام الجديد 2022، كما أنه من المقرر أن تأتي بالكثير من المواصفات

سوف تأتي لوحدة تحكم مركزية تعمل على الثبات على المقاعد الأمامية التي تتصل بلوحة القيادة، وأيضاً لوحة العدادات الرقمية الضخمة

وبها شاشات للمعلومات والترفيه مطبقة للتي يتم استخدامها بالسيارات الأمريكية ومن المتوقع أن تتوفر سيارة سيدونا الجديدة بنحرك

وسعة بنزين تصل حتى 3.5 لتر وذات قوة 290 حصان.

تأتي السيارة بهيكل مصنع من الفولاز بجودة عالية، كما أنها تتميز بأنها خفيفة الوزن وتأتي بمحرك ذات سعة قد تصل حتى 3.5 لتر وذات قوة حصان،

كما أنها مزودة بالعديد من التقنيات وأساليب التكنولوجيا ووسائل الترفيه، والسيارة مزودة بشاة تعمل بنظام اللمس ومتوفرة بقياس 12 إنش، وذات شاشو

متخصصة في عرض كافة المعلومات، كما أن السيارة تحمل الكثير من معايير السلامة والأمان بما فيها النظام الجديد للمكابح التلقائية

تحمل الكثير من معايير السلامة والأمان بما فيها النظام الجديد للمكابح التلقائية والتي تعمل بحالات الطوارئ، وأيضاً تدعم نظام المحافظة على المسار وبها نظام تكيفي خاص بتثبيت السرعة.

سيارة هوندا سيفيك 2022