الوحش الياباني سيارة تويوتا تندرا 2022 Toyota Tundra بامكانيات واسعار

سيارة تويوتا تندرا 2022 الجديدة تحتكر شركات صناعة السيارات الوطنية فئة الشاحنات كاملة الحجم، لكن تويوتا تندرا 2022 تستهدف جمهورًا مختلفًا إلى حد ما، لا سيما الموالون لتويوتاغالبية الشاحنات نصف طن لديها تعليق خلفي مع نوابض وشفرات متينة، مهما كانت قديمة، تم تجهيز التندرا بزنبركات حلزونية تسمح لها بالانحراف والتوجيه بشكل أفضل من غالبية المركبات علاوة على ذلك، لا يزال من الممكن إعادة تحميل ما يصل إلى 12000، ويتم تسليمها في سلسلة مع مجموعة من وسائل المساعدة على القيادة على عكس نظيراتها الوطنية، لا تأتي التندرا بمحرك V-8. المحرك الوحيد المتاح هو محرك V6 مزدوج التوربو، لكنه يأتي بنظام هجين ينتج 437 حصانًا و 583 رطلاً لكل قدم من عزم الدوران.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 الجديدة

هناك العديد من الأسباب التي تجعل تندرا 2022 لديها القدرة على مواجهة الأمريكيين، بما في ذلك التصميم الداخلي الأكثر جاذبية من سابقتها ونظام المعلومات والترفيه الذي يشتمل على شاشة لمس 14،0 بوصة، تمنح تويوتا التندرا تحولاً شاملاً تمس الحاجة إليه بعد أن ظل الجيل السابق غير مستخدم منذ ظهوره الأول عام 2007 على الرغم من إعادة تصميمها لعام 2014

تندرا 2022 هي الشاحنة الوحيدة كاملة الحجم التي لا تأتي بمحرك V-8. بدلاً من ذلك ، تأتي فقط بمحرك V6 biturbo وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات

. هذا المحرك متوفر بثلاثة مستويات طاقة مختلفة. يطور المحرك غير الهجين 348 حصانًا و 405 رطلاً لكل قدم في طراز SR الأساسي. على أي حال ،

لديه 389 حصانًا و 479 رطلاً بالقدم يحتوي النوع الهجين على محرك كهربائي مدمج في ناقل الحركة ، مما يسمح بالقيادة الكهربائية الخالصة بسرعات منخفضة.

يتم إنتاج ما مجموعه 437 حصانًا و 583 رطلًا من خلال هذه المجموعة. كما أن نظام التعليق الخلفي ، الذي كان يستخدم في السابق تصميم زنبركي عرجاء ، قد تغير أيضًا مقارنةً بسابقه.

تتمتع تندرا الآن بنظام تعليق خلفي محسّن مع نوابض هيليودال مما يحسن من قدرتها على المناورة والقدرة على المناورة.

الأول مزود بنظام تعليق لجميع التضاريس ولوحات واقية وعجلات فريدة من نوعه

. يأتي هذا الطراز مع تعليق عائم وعجلات 20 بوصة

تم تجهيز كل سيارة تندرا بمجموعة شاملة من تقنيات مساعدة السائق

بما في ذلك مصابيح حفظ المسار الأوتوماتيكية وكاميرات الكشف عن الزاوية وتنبيهات حركة المرور الخلفية وغير ذلك الكثير

نظام تحذير من تجنب الاصطدام وفرملة الطوارئ التلقائية

تنبيهات لإغلاق الطرق والمساعدة في الحفاظ على مسار مستمر

مميزات سيارة تويوتا تندرا 2022 الجديدة