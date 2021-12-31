قنبلة الموسم.. كيا تزيح الستار عن أقوي وأكبر سيارة عائلية بمواصفات وامكانيات جبارة

قنبلة الموسم.. كيا تزيح الستار عن أقوي وأكبر سيارة عائلية كشفت شركة كيا اليابانية عن سيارتها الجديدة كيا كارينز 2022 والتي تنافس كل من سيارة شيفروليه كابتيفا وشيري تيجو 8 وكذلك جيتور X70 وتعد السيارة هي الجيل الرابع من سيارات كارينز المقدمة من كيا، وتعد السيارة واحدة من أفضل السيارات كبيرة الحجم التي يمكنها استيعاب عدد كبير من الركاب والقيام برحلات عائلية طويلة بالإضافة إلى هيكلها الخارجي المميز واندراجها تحت فئة السيارات الرياضية وسنوضح لكم بالتفصيل كل المعلومات عن السيارة الجديدة من كيا.

أهم مميزات ومواصفات سيارة كيا كارينز 2022

مقاس جنوط عجلات السيارة الرياضي يبلغ 16 بوصة.

مصابيح إضاءة خلفية وأمامية تعمل بتقنية الليد الحديثة.

شعار كيا فضي يقع فوق شبك رفيع أمامي لونه أسود.

شاشة عرض الوسائط مقاسها 10.25 بوصة وتعمل باللمس.

شاحن للهواتف الذكية لاسلكيًا.

5 منافذ USB لشواحن تايب سي فقط.

نظام صوتي مكون من 8 مكبرات صوتية.

إضاءة السيارة الداخلية تحتوي على 64 لون.

فتحة من السقف تعمل على تنقية هواء السيارة الداخلي.

مقاعد الصف الثاني يمكن التحكم بها كهربيًا حتى يتثنى الدخول للصف الثالث.

فتحات تكييف في الصف الثالث والثاني.

مزودة بخيارين للمحرك الأول سعته 1500 سي سي والثاني 1400 سي سي بقوة 113 و138 حصان لكل منهما على الترتيب.

أقصى عزم دوران للمحرك الأول 144 نيوتن لكل متر والثاني 242 نيوتن لكل متر.

يقترن المحرك الأول بتفتيس حركي من النوع CVT والثاني من النوع DCT مكون من 7 سرعات.

تحتوي على 6 وسائد هوائية في المقاعد الأمامية والخلفية لزيادة أمان الركاب عند الحوادث.

خاصية الفرامل مانعة للانغلاق والثبات الإلكتروني لها.

التحكم في جر السيارة وتثبيت السرعة.

مراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.

مزودة أيضًا بحساسات ركن خلفية وأمامية.

طول السيارة يبلغ 178.7 بوصة وعرضها 71 بوصة.

ارتفاع السيارة يصل إلى 67 بوصة وطول قاعدة العجلات تبلغ 109.4 بوصة.

عيوب سيارة كيا كارينز 2022

لم يتم الإعلان عن عيوب خاصة بالسيارة حتى الآن فالسيارة لا تزال موديل جديد كليًا.

أسعار سيارة كيا كارينز 2022 في سوق السيارات السعودي

تبدأ أسعار السيارة في السوق السعودية للسيارات من سعر 82.610 ريال سعودي .