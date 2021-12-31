اسطورة الموسم اليابانية.. تويوتا فينزا 2022 العملاقة الجبارة Toyota Venza 2022

اسطورة الموسم اليابانية.. تويوتا فينزا 2022 العملاقة الجبارة.0 في سوق السيارات السعودية، وتندرج السيارة الجديدة من تويوتا ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي والمزودة بأفضل وسائل الترفيه والأمان والتي من خلالها استطاعت أن تتصدر قائمة السيارات الأكثر حديثًا في الأسواق وتتميز السيارة بهيكل خارجي جذاب ومميز كما أنها تتميز بحجمها الكبير الذي يسمح لها بالتجول في رحلة عائلية طويلة وسنوضح لكم في السطور التالية كل ما يخص السيارة وكذلك أبرز عيوبها ومميزاتها وفقًا للأمانة التجارية.

سعة محرك السيارة الجديدة من تويوتا يبلغ 2500 سي سي ويسير بقوة تصل إلى 219 حصان.

يقترن المحرك بمحركين كهربيين وكذلك ناقم حركة أوتوماتيكي.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 59 كيلو متر على الطرق العادية و60 كيلو متر على الطرق السريعة.

التسارع يبدأ من السكون الصفري في غصون 7.6 ثانية حتى يصل إلى 100 كيلو متر مسافة.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 279 نيوتن لكل متر.

مساحة شحن السيارة تبلغ 28.7 قدم مكعب.

دعم خاصيتي هواتف المحمول الذكية أبل كاري بلاي والأندرويد أوتو.

خاصية كشف النقطة العمياء.

الاتصال الذكي بالهواتف الذكية والواي فاي.

الأضواء الأمامية مصنوعة من الـ LED عالي الإضاءة.

الفرامل مانعة للانغلاق.

نظام تثبيت الحركة التكيفي.

الدخول بدون استخدام مفاتيح السيارة.

استهلاك السيارة من الوقود اقتصادي إلى أكبر درجة.

نظام الدفع الرباعي جيد.

المقصورة الداخلية تم تصنيعها من قماش عالي الجودة.

السقف البانورامي للسيارة مصنوع من الزجاج القوي.

قدرة السيارة على السير على الأراضي الوعرة أضعف من المنافسين.

تسارع محرك السيارة يُصنف بأنه ضعيف.

حجمها أصغر بالنسبة إلى كونها سيارة دفع رباعي.

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متوفر من هذه السيارة 3 فئات في سوق السيارات السعودية بأسعار مختلفة وجاءت الأسعار كالآتي:-