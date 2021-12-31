أسطورة السيارات.. سيارة تويوتا راش 2022 الجديدة كليا في الأسواق بأسعار ومواصفات ولا في الخيال

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا راش 2022 بالسعودية نتعرف عليها من خلال الآتي من الفقرات القادمة حيث تعتبر السيارة بالماركة العالمية الشهيرة تويوتا وبالتحديد سيارة من موديل راش، حيث أن تلك السيارة تعتبر من أفضل الأنواع التي لها مواصفات تعد منافسة وبقوة للكثير من السيارات من الماركات العالمية الأخرى، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على ما يتوفر في السيارة من ماركة تويوتا موديل راش من تجهيزات أساسية وملحقات مميزة تعمل على توفير أقصى درجات الراحة والأمان في داخل السيارة، وعن المواصفات وتكلفة الشراء نتحدث بالتفصيل من خلال الفقرات القادمة.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا راش 2022 بالسعودية

الأسعار والمواصفات للسيارة تويوتا راش 2022 بالسعودية نتحدث عنها بمزيد من الاستفاضة فيما يلي من النقاط القادمة:

السيارة من النوع قوي التصميم من الخارج ويتحمل المرور بأصعب الطرق الوعرة.

المحرك الخاص بالسيارة يبلغ من القوة مئة وأربعة حصان.

عزم دوران السيارة يقدر بالقيمة حوالي نيوتن لكل مئتين وأربعين متر.

بالنسبة لتجهيزات الراحة أثناء التواجد بالسيارة فمن أهمها توفر المقاعد والتي تعد خامة صنعها مميزة.

العديد من تجهيزات السلامة والأمان والتي من أهمها الفرامل بالتوزيع الإلكتروني إي بي دي كما أنها تمنع الانغلاق.

السيارة مزودة بأنواع الوسائد الهوائية المميزة، والتي تحمي من الوقوع بخطر الإصابة بالتصادمات وتوفر حماية قصوى للركاب.

السيارة تعد مزودة بالكثير من ملحقات الرفاهية، والتي من أهمها توفر المكيف الداخلي في السيارة، وكذلك توفر الشاشة اللمس، مع وجود الراديو، ومشغل السي دي.

السيارة محركها تبلغ السعة الخاصة به حوالي ألف وخمسمائة سي سي.

الأضواء النهارية متوفرة بالسيارة وهذا من خلال المصابيح من النوع الليد.

أسعار سيارة تويوتا راش 2022 بالسعودية

أسعار سيارة تويوتا راش 2022 بالسعودية بالنسبة لأغلى وأحدث الإصدارات فيباع بالسعر الذي يقدر بنحو ستة وسبعين ألف ريال سعودي، وهي السيارة من النوع راش كروسوفر من النسخة الثانية، والسعر لموديلات راش بداية من واحد وسبعين ألف ريال سعودي بمختلف المعارض المتواجدة بالمملكة.