أشهر السيارات الكورية.. سعر ومواصفات كيا ريو 2022 في الدول العربية

تعتبر كيا ريو من أشهر السيارات الكورية في الإمارات العربية المتحدة. لديها قدرات تفوق صفها في شقتها المعاصرة. في هذا المنشور سنلقي نظرة على تفاصيل سيارات berline المتوفرة الآن وأسلوب تصميم السيدان لعبد العزيز العلي المطوع وتتميز كيا ريو 2021 بمظهرها أكثر اتساعًا مما يسمح بسعة أكبر للأمتعة ومساحة داخلية.

تتمتع كيا ريو بسطح أملس وموحد مع مصيدة أكبر أدناه للمساعدة في تبريد المحرك ومصابيح أمامية مزدوجة قوية لتحسين الرؤية في الليل باستخدام مصابيح LED تعمل في النهارهناك خطوط منحنية في تصميمه الخارجي مما يساعد على تقليل مقاومته للهواء ويمنحه مزيدًا من التحكم ويساعد هذا التصميم الديناميكي الهوائي أيضًا على تحسين معدلات استهلاك الوقود في الخلف

بالمرور من داخل كيا ريو ستلاحظ تصميمًا يجمع بين التطبيق العملي والتكنولوجيا الحالية مع مقاعد مريحة وخيارات تخزين متعددة بالإضافة إلى مساحة داخلية أكبر من ذي قبل وخيار تقليص الصف الثاني من المقاعد لزيادة السعة.

تشتمل بقية المعدات على شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات لنظام الملاحة وشاشة تعمل باللمس مقاس 3 بوصات لأنظمة مساعدة السائق تحتوي السيارة أيضًا على عجلة قيادة أكبر قابلة للتعديل وسقف مفتوح يستخدم نظام الترفيه كلاً من Android Auto و Apple CarPlay لربط الهواتف الذكية بالسيارة والتعامل مع الأوامر الصوتية، بالإضافة إلى دعم تطبيق My Car Zone الذي يسمح للمستخدمين بتعيين حدود زمنية وسرعة محددة وتلقي التنبيهات في حالة تجاوزها، بالإضافة إلى نظام التذكير بالصيانة والفحص الآلي والتحكم الآلي في المناخ والتصميم.

محرك 4 سلندر 1.4 لتر ينتج 100 حصان و 133 نيوتن متر من عزم الدوران ويستهلك 6.0 لتر من البنزين كل 100 كيلومتر ويسمح للسيارة بالتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 12.5 ثانية والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 180 كم / ساعة.

مواصفات كيا ريو2022أسعار السيارات كيا ريو2022

كيا ريو 2022 متوفرة في الكويت من شركة المطوع للسيارات بالأسعار التالية:

2020 كيا ريو هاتشباك 1.4 لتر MPI مقابل 4200 دينار كويتي 2020 كيا ريو هاتشباك 1.6 لتر MPI مقابل 5200 دينار كويتي 4،500 د.ك. كيا ريو سيدان 2020 1.4 لتر MPI كيا ريو سيدان 2020 1.4 Mid Option مقابل 4800 دينار كويتي

تحتل كيا ريو 2021 الجديدة المرتبة الثالثة في فئة السيارات المدمجة وهي متعة القيادة تحصل على الكثير من الأميال للغالون الواحد ولها تصميم داخلي جميل وهي هي سيارة جيدة تأتي بطرازات السيدان وهاتشباك ولديها عدد أميال جيد وتفي بمعايير الفئة وتتمتع بجودة قيادة مريحة ولديها مساحة كافية للركاب والأمتعة استفد من نظام عرض المعلومات والمقصورة الكبيرةإذا كنت تبحث عن سيارة صغيرة في السوق ، فيجب أن تكون كيا ريو على رأس قائمة التسوق الخاصة بك. لجميع الأسباب المذكورة أعلاه بالإضافة إلى أسباب أخرى يعد هذا أحد أفضل البدائل في الفئة.