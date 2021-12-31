أقوى سيارة في السوق السعودي.. تويوتا فينزا 2022 بمواصفاتها وسعرها الفائق العملاق في المملكة

أقوى سيارة في السوق السعودي تويوتا فينزا 2022، سيارة تويوتا الجديدة إلى فئة سيارات الدفع الرباعي ذات مزايا الترفيه والأمان الفائقة وستتضمن ثلاثة موديلات: تويوتا فينزا LE ، وتويوتا فينزا XLE ، وتويوتا فينزا ليمتد وبفضل ذلك ارتقت إلى صدارة تصنيفات أحدث السيارات في السوق نظرًا لحجمها الكبيرالتي تتمتع السيارة ببنية خارجية جذابة ومميزة تسمح لها بالسفر لمسافات طويلة مع العائلة، وفي السطور التالية سنشرح كل شيء عن السيارة بما في ذلك مزاياها الرئيسية

محرك تويوتا الجديد له أسطوانة 2500 سم 3 وينتج 219 حصانا.

المحرك متصل بمحركين كهربائيين بالإضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكيةعلى الطريق العادي يبلغ متوسط ​​استهلاك السيارة للوقود 59 كيلومترًا للغالون الواحد بينما على الطريق السريع 60 كيلومترًا للغالون الواحد.

يبدأ التسارع من الصفر ويستمر لمدة 7.6 ثانية حتى الوصول إلى مسافة 100 كيلومتر.

أقصى عزم دوران للسيارة 279 نيوتن متر لكل متر.

تبلغ مساحة منطقة شحن السيارة 28.7 قدم مربع.

مواصفات أقوي سيارة في السوق السعودي تويوتا فينزا 2022ميزات الترفيه الأساسية في Toyota Venza 2022

جعلت شركة تويوتا اليابانية رحلة الركاب في تويوتا فينزا 2022 الكثير من المرح والإثارة من خلال توفير الكثير من مزايا الراحة والترفيه داخل السيارة من بين أهم ميزات الترفيه الأساسية في Toyota Venza 2022 ما يلي:

تعمل بالكهرباء. شاشة تعمل باللمس تصل إلى 12.3 بوصة بالنسبة لهواتف Android و Apple ، هناك رسوم. راديو الأقمار الصناعية. مقعد موصل قابل للتعديل كهربائيًا بثمانية أوضاع للحركة. نظام التحكم في المناخ ثنائي المناطق. نظام ستيريو مع تسعة مكبرات صوت عالية النبرة. مقبس USB شاحن بدون سلك نظام ملاحة فريد من نوعه أضواء LED الداخلية منتشرة في جميع أنحاء السيارة. نظام التحكم الكهربائي بالمناخ.

سعر سيارة تويوتا فينزا 2022 مستوردة من اليابان في السوق السعودي.

تتوفر هذه السيارة في سوق السيارات السعودي في ثلاث فئات ولكل منها سعر مختلف، والأسعار كالتالي: