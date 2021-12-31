قنبلة الموسم بكفاءة عالية Toyota Yaris 2022بمواصفات مميزة وسعرها الإقتصادي

طرحت تويوتا فئتين جديدتين من Toyota Yaris 2022، والتي ستكون لها نفس ميزات Yaris 2021 ولكن مع بعض الإضافات تم تجهيز تويوتا يارس 2022 الجديدة بجميع الأدوات التي ستتوفر في المستقبل لتحسين سرعة السيارة ووتيرة العمل. الأمان والفخامة وأحدث الأنظمة التكنولوجية من حيث التحكم في كل وسائل الراحة التي يرغب بها جميع السائقين في فئتي Toyota Yaris 2022 Comfort A / T 1.5 (Smart A / T 1.5) سنتحدث اليوم عن بعض أهم الإحصائيات المتعلقة بخصائص وأسعار السيارات.

اختلف طول السيارة ليصل إلى 4،410 ملم ، لكن عرضها ظل ثابتًا نسبيًا عند 1700 ملم.

تم تسليم الإطارات بقاعدة 2.550 ملم وارتفاع 1.475 ملم.

تعمل السيارة بنفس محرك 1500 سي سي رباعي الأسطوانات مثل الطراز السابق. بالإضافة إلى ذلك، ينتج محركها 123 حصانًا وعزم دوران يبلغ 153 نيوتن متر لكل متر قد يكون هذا المحرك متزاوجًا مع علبة تروس CVT.

يحتوي على نظام مساعدة الفرامل BA بالإضافة إلى نظام التحكم في ثبات السيارة VSC.

مع التوزيع الإلكتروني قد تحصل أيضًا على قوة الفرامل.

السيارة مزودة بنظام تحكم يدوي بالمناخ مع شاشة LCD.

تمتلك تويوتا يارس محركًا ثلاثي الأسطوانات بإزاحة 1500 سم مكعب. لديها تصنيف 123 حصان. لديه أيضًا عزم دوران يبلغ 135 نيوتن متر. يبلغ طول تويوتا ياريس 202 3945 ملم وعرضها 1695 ملم وارتفاعها 1510 ملم وكذلك بطول 2510 ملم وسعة صندوق تخزين 286 لترًا. ناقل حركة أوتوماتيكي CVT وبطاقة ائتمان مدفوعة مسبقًا ومن بين الأجهزة الأمنية نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل (EBD) والذي يوزع ضغط الفرامل بين العجلات الأمامية والخلفية يكتشف هذا النظام أيضًا الاختلافات في سرعة السيارة التي قد تغير ضغط الفرامل ويتفاعل عن طريق زيادة أو خفض ضغط الفرامل.

مواصفات Toyota Yarisتتميز تويوتا يارس 2022 بالخصائص التالية.سعر تويوتا يارس 2022

أعلنت شركة تويوتا عن أسعار تويوتا يارس 2022 في العديد من الأسواق منها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والتي تشمل الأسعار التالية: