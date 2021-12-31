اسطورة السيارات تويوتا فورتشنر 2021 بمواصفات خيالية

سيارة تويوتا فورتشنر 2021 هي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة وصعبة ومصممة على هيكل متين ، وهي من نوع السيارات التي تعتبر ذات الدفع الرباعي التي تحتاجها للطرق السريعة المزدحمة والمواقف الصعبة على الطرق الوعرة، تم تحديث Toyota Fortuner 2021 من الخارج والداخل، قبل ذلك ، حصل على تقويم جديد “مداخل” أكبر خلف المصابيح الأمامية المضادة للضبا DRL جديد ولوحة حماية أكبرمن ناحية أخرى ، تمتلك Fortuner Legender أنفًا جديدًا تمامًا شكل أكثر رشاقة، و “الشبك” الضيق وواجهات الهواء العميقة تجعله جذابًا للغاية وسوف نتعرف علي الميزات الجديدة لتويوتا فورتشنر 2021

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2021

لا توجد تغييرات أساسية في الداخل، لكنك ستتلقى المزيد من المعدات بشكل ملحوظ. ستحصل على شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات مع أدوات تحكم في الاختصار وستأتي Fortuner الآن بتقنية متصل وستكون هناك مقاعد رائعة، وستحصل على نظام صوت Premium JBL 10 مع مضخم صوت منفصل، وستحصل Fortuner الجديد، ومعها Apple CarPlay و Android Auto.

المحرك بقوة 204 حصان والذي ينتج أيضًا 500 نيوتن متر من عزم الدوران هو أهم تحسين ميكانيكي وله تأثير كبير على التعامل مع Fortuner 2021 الجديدة.

تم تحقيق الزيادة في القوة في الغالب من خلال استخدام شاحن توربيني متغير أكثر قوة التي يتم التحكم فيها الآن بواسطة محرك كهربائي.

تم تخفيض سرعة الاقتران الرئيسية إلى 1600 دورة في الدقيقة ، كما زادت تويوتا من نقص الهواء إلى درجات حرارة تشغيل أعلى للمحرك.

أدت التحديثات التي تم إجراؤها على المحرك أيضًا إلى جعل Fortuner الجديدة أسرع على مدار الساعة يستغرق الأمر الآن 11.2 ثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كم / ساعة ، مما يجعلها أسرع سيارة دفع رباعي في فئتها

وبفضل طرف سفلي أكثر قوة ، فإن فورتشنر الجديدة أسرع ثانية من الطراز السابق في سباق السرعة من 20 إلى 80 كم / ساعة. نتيجة لذلك ، هناك المزيد من الصقل والأداء بشكل عام.

مميزات سيارة تويوتا فورتشنر 2021

سيصبح الجزء الداخلي من المقصورة مألوفًا على الفور لمن هم على دراية بفورتشنر؛ لم تكن هناك تغييرات جوهريةهذا الإحساس بالصلابة ، الذي هو في صميم جاذبيته لم يتغير، وتم تحسين بعض المواد خاصة على Legender ومع ذلك، لا تزال العديد من المواد البلاستيكية صعبة وبناء الأزرار قياسي تمامًا، والإحساس الحيوي بالجودة الذي تحصل عليه عند العديد من منافسي Fortuner مفقود هنا، وهذا يعني أن المقصورة هي دائمًا واحدة من أكثر المقصورات راحة. توفر المقاعد الأمامية الكهربائية الكبيرة دعمًا جيدًا للكتفين والفخذين ، كما أن موقع الطيار يسمح بوضعية قيادة مريحة ، كما أن الرؤية خارج موقع القيادة جيدة أيضًا.