مستعمل موديلات حديثة للتنازل بدون مقابل في أقوى عروض تقبيل السيارات، تتوفر للتقبيل بمدينة جدة تويوتا كورولا 2021 فئة ستاندر، محرك بنزين اقتصادي 3 سلندر سعة 1500 سي سي بقير أوتوماتيك والممشى 35 ألف كيلو متر، المطلوب تعريف بالراتب لا يقل عن 4000 ريال، اقامة سارية ورخصة قيادة سارية. تتميز بنظام حساسات خلفي ونظام ذكي لتثبيت السرعة، إمكانية فتح السيارة بالريموت، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود (الدريكسون) ومكيف يدوي، السيارة بالكامل بحالة الوكالة وجهة التنازل عبد اللطيف جميل للتمويل والتقبيل بدون رسوم، قيمة القسط الشهري 1520 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 12 قسط والدفعة الأخيرة 22600 ريال.

موديلات حديثة للتنازل تقسيط بدون مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي النترا 2020 مستعمل فئة نص فل بنزين، محرك 4 سلندر 2000 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 78 ألف كيلو متر، تتميز بإضاءة ليد بالكامل وكاميرا خلفية، نظام تثبيت سرعة ذكي، مقاعد مخمل وفتحة سقف، حساسات وتحكم كهربائي بالكامل. السيارة للتنازل بدون مقابل بالمنطقة الشرقية وجهة التنازل هي البنك الاهلي، المبلغ المتبقي 67521 ريال والدفعة الأخيرة 21746 ريال، تبلغ قيمة القسط 1202 ريال وعدد الاقساط المتبقية 38 شهر فقط.

تتوفر ضمن عروض تقبيل السيارات سيارة تويوتا أفالون 2021 بريميوم بنزين، محرك 6 سلندر 3500 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 24 ألف كيلو متر، تتميز بحساسات وكاميرا خلفية وإضاءات ليد بالكامل، نظام تثبيت سرعة ذكي يمكن التحكم به عن طريق عجلة القيادة متعددة الأغراض، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، نظام ذاكرة للمقاعد، قفل مركزي وسنتر لوك، مكيف متعدد المناطق بتحكم منفصل بين السائق والراكب، نظام ملاحة وفتحة سقف، إمكانية تبريد وتدفئة المقاعد بالاضافة إلى 14 مكبر صوت.

تتميز بكافة مواصفات الأمان وتم تركيب حماية للوجهية ومقابض الابواب والمرايات وعازل من ستايلي بمبلغ 3000 ريال، تم تركيب حماية للأرضية بمبلغ 450 ريال وقد تم تغيير الزيت كل خمس الاف عند بترومين ومسجله بنظامهم، السيارة بحالة الوكالة للتنازل بدون مقابل بمدينة القصيم على بنك الراجحي، عدد الأقساط المدفوعة 8 أقساط والمتبقية 52 قسط وقيمة القسط الشهري تبلغ 2738 ريال، قيمة دفعه اخيرة 68162 ريال وقيمة الكاش 173559 ريال.

تقسيط سيارات مستعملة الراجحي

تتوفر للتقبيل سيارة دودج تشارجر GT 2020 بنزين، مجرك 6 سلندر 3600 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 56 ألف كيلو متر، مبلغ القسط الشهري 2100 ريال وعدد الاقساط المدفوعة 12 قسط والأقساط المتبقية 47 قسط، مبلغ السداد المبكر 134 ألف ريال والدفعة الأخيرة 58 ألف مع إمكانية للتقسيط على سنتين، البودي والمحركات بحالة الوكالة والتقبيل مقابل استكمال القسط فقط بدون رسوم وجهة التنازل هي بنك الراجحي.