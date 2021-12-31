اسطورة سيارات العالمية سعر ومواصفات سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 في المملكة العربية السعودية

يتطلع العديد من عشاق سيارة ميتسوبيشي إلى الحصول على هذه النسخة المحدثة من السيارة، حيث تتميز هذه السيارة بتصميمها الأنيق والرائع الذي ينال إعجاب الناس من جميع الأعمار، اكتشف المزيد في مقالنا عن سعر ميتسوبيشي آوتلاندر 2022 ومواصفاتها الداخلية والخارجية وبعض التفاصيل حول السيارة.

مواصفات Mitsubishi Outlander 2022

أطلقت شركة Mitsubishi العالمية سيارتها الجديدة Mitsubishi Outlander 2022، وتعتبر سيارة متعددة الاستخدامات حيث تم تصميمها بمحرك قوي قادر على ١٨١ حصانًا بالإضافة إلى العديد من وسائل الترفيه و ميزات السلامة، وكذلك معايير السلامة الداخلية في الفئة التي تتنافس فيها Outlander مع العقود المدمجة متعددة القطاعات، عملت أيضًا على تصميم ثلاثة صفوف داخلية بناءً على مفاهيم Mitsubishi الجديدة والحديثة.

مركبة رياضية متعددة الأغراض.

التصميم الخارجي بسيط وخالي من الرتوش.

الإطارات الأربعة مصنوعة من الألمنيوم ويبلغ قطرها 18 بوصة.

تم استخدام 5 مصابيح إضاءة خلفية LED ومصابيح هالوجين أمامية.

وجود ممسحة مزدوجة معاصرة قادرة على كشف المطر وتعمل بشكل آلي.

العواكس الخارجية للسيارة من نوع LED ومزودة بفلاشات.

يأتي بشاشة 8 بوصة تعمل باللمس.

وجود قناة ستريو بأربعة مكبرات صوت بالإضافة إلى راديو عالي الجودة في التقاط الإشارة.

توفير مخرج بلوتوث و USB.

وجود خاصية رصد الطقس وتهيئة الجو للمركبة من خلال التحكم الآلي بالمناخ.

المقاعد من الجلد القوي.

يتوفر ميتسوبيشي آوتلاندر 2022 الآن بألوان جديدة متنوعة (أحمر – بني – برتقالي).

مواصفات سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر 2022ميزات السلامة والأمان في Mitsubishi Outlander 2022

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتجهيز Outlander 2022 بعدد من الميزات الأمنية منها:

نظام مراقبة زاوية الموت إرسال تنبيه للحركة العكسية. إنذارات ما قبل الاصطدام وتوافر نظام فرملة أوتوماتيكي في حالات الطوارئ. بها نظام تتبع مسار مع إنذار يتم إرساله في حالة الانحراف عن المسار. بتثبيت نظام مساعدة السائق والذي يتضمن منظم سرعة تلقائي وتثبيت الوضع. تتوافر عدة أنظمة أمنية منها (الإنذار).

سعر سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر 2022

يختلف سعر Outlander 2022 حسب الموديل وفيما يلي قائمة بالأسعار:

يبلغ سعر أوتلاندر 2022 25795 دولاراً أي 96.731 ريالاً بالعملة السعودية.

سعر Outlander Model SE 2022 هو 28،845 دولار أو 108.168 ريال سعودي.

ويبلغ سعر ميتسوبيشي آوتلاندر 2022 SEI 31.945 دولاراً أو 119.793 ريالاً سعودياً.