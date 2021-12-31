أقوي تصميم سيارة كيا سيراتو 2022 بمواصفات وميزات فاخرة وسعرها الخيالي في الإمارات والسعودية

نقدم لكم كيا سيراتو 2022 القوية، السيارة الفاخرة التي أعلنت كيا مؤخرا عن نموذج جديد لها هو كيا سيراتو 2022 ولديها عزم دوران حوالي 192 نيوتن متر مع وجود ناقل حركة أوتوماتيكي منفصل وست عجلات.سيارة عملية وراقية ومتعددة الأغراض بتصميم خارجي وداخلي فاخر بالإضافة إلى مجموعة من الأنظمة الحديثة والمتقدمة، وإليكم المواصفات الهامة لسيارة كيا سيراتو 2022

يبلغ متوسط ​​استهلاك الوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

تجهيز كيا سيراتو 2021 بمجموعة متنوعة من الميزات ووسائل الراحة بما في ذلك “جانتس” مقاس 15 بوصة التحكم في المناخ والمرايا الكهربائية والنوافذ الكهربائية

نظام التشتيت الذي يتكون من راديو ومخرج USB وبلوتوث والتحكم في مستوى الصوت من خلال عجلة القيادة. وهناك كماليات أخرى.

بنظام التحكم في المناخ ومقاعد داخلية راقية ونوافذ كهربائية

تأتي هذه السيارة مع تكييف ومقاعد داخلية جلدية ونوافذ كهربائية

جنوط رياضية مقاس 16 بوصة وخطوات خلفية للاختيار

منظم سرعة ووظيفة تحكم عن بعد لقفل وفتح أبواب السيارة.

تأتي سيارة كيا سيراتو 2021 مع عدد من الميزات الإضافية بما في ذلك “حساسات ركن السيارة الخلفية بالإضافة إلى فتحة سقف كهربائية وشاشة وسائط متعددة مقاس 8 بوصات ، وكاميرا خلفية ومزايا أخرى”. مجهزة بعدد من ميزات الأمان التي تساعد على حماية السائق والركاب بما في ذلك تقنية ABS. تم تجهيز كيا سيراتو 2021 بعدد من ميزات الأمان التي تساعد في الحفاظ على سلامتك. تأتي سيارة كيا سيراتو 2021 مزودة بنظام فرامل فريد من نوعه يسمى EBD والذي يرمز إلى تقنية توزيع الفرامل الإلكترونية. تأتي سيارة كيا سيراتو 2021 مع مجموعة فريدة من نوعها من الميزات الاختيارية المعروفة باسم “المصابيح الأمامية LED” تتميز سيارة كيا سيراتو 2021 بنظام تثبيت الحركة. بعجلات ألمنيوم مقاس 15 بوصة. السيارة لديها تحكم رائع بالمناخ. تم تركيب نوافذ كهربائية في السيارة. تأتي السيارة مجهزة بمجموعة متنوعة من الميزات بما في ذلك الراديو. يتوفر منفذ USB في السيارة. لديها نظام توزيع مدقق رائع. تحتوي على مصابيح أمامية رائعة تشبه إلى حد كبير المصابيح الأمامية LED في السيارة. هذه السيارة لديها عجلة قيادة جلدية. وجود ناقل حركة جلدي مميز وأنيق يميز السيارة. في الخلف هناك العديد من المحطات المناخية. المقعد الخلفي متاح في السيارة.

مواصفات كيا سيراتو 2022مميزات سيارة كيا سيراتو 2022سعر كيا سيراتو 2022

تبلغ تكلفة السيارة 60 ألف درهم في الإمارات العربية المتحدة لنسخة 1600 سم 3 في حين أن تلك التي تزيد عن 2000 سم 3 تكلف 85 ألف درهم.

معروض للبيع في السعودية مقابل 54 ألف ريال.