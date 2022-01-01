“Toyota FJ Cruiser”انطلاق الوحش تويوتا أف جي كروزر 2022 بالسعودية تعرف على سعر الأسطورة أف جي كروزر الشكل الجديد

كشفت تويوتا هذا العام عن أطلاق الطراز الجديد من تويوتا أف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser وهى أحدث إصدارات السيارات من شركة تويوتا، فهي تتمتع بمواصفات فاخرة وتصميم خارجي أنيق ومتناسق وهي سيارة كلاسيكية للطرق الوعرة من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بمثابة ولادة جديدة لسلسلة FJ40 الأيقونية من Toyota Land Cruiser حيث تتمتع تويوتا أف جي كروزر بنظام التعليق عالي التحمل لتكن السيارة أكثر ثباتا في الطرق الصعبة ذات مظهر عتيق تتميز بسمات وأداء رائعين بفضل تصميمها المميز فهي واحدة من أفضل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من المحتمل أن يوفر محرك سياتل عرض مجموعة متنوعة من الأنماط والسمات المميزة ومع ذلك، ستكون سيارة Toyota FJ Cruiser Thought الجديدة واحدة من أكثر السيارات إثارة للاهتمام والأفضل لدي الأشخاص محبي القوة والفخامة.

تويوتا أف جي كروزر 2022 الشكل الجديد

تتمتع السيارة بالعديد من المزايا التي تجعلها تتقدم على منافسيها ، بما في ذلك Toyota FJ Cruiser 2022 ، والتي تتيح لها التفوق والتنافس مع المركبات الأخرى من نفس الفئة، وذلك بفضل محرك قوي وتصميم هيكل خارجي فريد يتعلق الأمر بالجودة من حيث الأداء واختيار المواد في كل من التصميم الخارجي والداخلي للمقصورة حيث تتميز بمواصفات آمنة ومتكاملة من حيث أنظمة السلامة والأمن التي تضمن التشغيل السلس لجميع أنواع الطرق، بما في ذلك جميع أنواع الطرق، بما في ذلك الطرق السريعة، وسنستعرض أهم ميزات وفوائد TOYOTA FJ Cruiser 2022 وهذا ما يميز شركة تويوتا المتخصصة في صناعة السيارات اليابانية.

مواصفات تويوتا أف جي كروزر 2022

تويوتا أف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser أفضل سيارة للأشخاص الذين يريدون القوة والرفاهية معاً حيث تتميز بالقدرة على المناورة، بالإضافة الى العديد من الميزات والتحسينات على الإطلاق حيث تأتي بمحرك قوي وهذا ما يميز شركة تويوتا المتخصصة في صناعة السيارات اليابانية، حيث قامت الشركة تزويدها بأنظمة وتحسينات جديدة للارتقاء بمواصفات تويوتا أف جي كروزر 2022 وهي كالتالي:

– تتميز تويوتا أف جي كروزر 2022 أيضًا بمساحة داخلية واسعة وواسعة ، مع 5 مقاعد مصنوعة من المخمل القوي المقاوم للماء لتوفير مزيد من الراحة للسائق والركاب

– تحتوي السيارة على محرك سداسي الأسطوانات ، وهو المسؤول عن قوة السيارة والقدرة على المناورة والقدرة على الحفاظ على التحكم الكامل أثناء القيادة.

– تبلغ سعة المحرك 4.0 لترات وعزم دوران 380 نيوتن متر ، وبقوة قصوى تبلغ 268 حصانًا و 5600 طنًا / دقيقة.

– نظام التحكم في ثبات حركة المرور (TCS) هو نظام للتحكم في ثبات السيارة.

– السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات.

– تعمل السيارة بنظام دفع رباعي بدوام كامل وهي معروفة بخفتها وخفة حركتها على الطريق.

للخروج السريع من الرمال ، فهو مزود بقفل انحراف خاص.

مميزات تويوتا أف جي كروزر 2022

تم تصميم الجزء الداخلي من FJ Cruiser بطريقة توفر مساحة أكبر وسهولة في الاستخدام ، خاصة لفترات القيادة الطويلة، تمت إضافة صف ثالث من المقاعد الخلفية لتوفير مساحة أكبر للركاب وأمتعتهم أكثر ما يميز التصميم الداخلي للسيارة هو الأرضية المقواة بالمطاط لزيادة المتانة ولجعل إزالة الأوساخ والغبار أسهل، حيث أنها مزودة بشاشة تعمل باللمس مقاس 9.0 بوصة ونظام صوتي محدث يحتوي النظام على عشرة مكبرات صوت ومدخل AUX ووصلة بلوتوث السيارة مدعومة بنظام استكشاف يعمل على تحسين أداء السيارة على الطرق الوعرة السيارة مدعومة بوسادة هوائية ونظام ستارة لضمان سلامة الركاب تعمل السيارة بنظام التحكم في الجر الذي يضمن عدم انزلاق العجلات تحت أي ظرف من الظروف ويوفر تحكمًا أفضل في القيادة.

سعر تويوتا أف جي كروزر 2022

بلغ سعر أف جي std 2022 في المملكة العربية السعودية نحو 146.000 ريال سعودي.

سعر تويوتا أف جي كروزر 1 من 156,975 ريال سعودي، أما الفئة 2 فيبلغ سعرها 167,095 ريال سعودي.

حيث بلغ سعر السيارة في مصر نحو 613.200 جنيه مصري.

سيارة الشباب تويوتا أف جي كروزر 2022

تتوفر سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022 على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية لأنها تحمل مجموعة متنوعة من التحديات التي تتميز بأسعار مناسبة، ما يجعلها تبرز وتتنافس مع السيارات الأخرى تنتمي إلى نفس فئة الفئات الأخرى، بمحرك قوي وتصميم هيكلي خارجي فريد تتمتع السيارة بالعديد من الميزات التي تجعلها تتقدم على منافسيها من حيث الأداء وجودة المواد المستخدمة في التصميم الخارجي والداخلي للمقصورة.