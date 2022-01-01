سيارة تويوتا هايلاندر Toyota Highlander 2022 السيارة العائلية المميزة

تويوتا هايلاندر Toyota Highlander 2022 سيارة تناسب كل الاستخدامات، عملية وعائلية، من مركبات الدفع الرباعي القوية، تتميز بأدائها المذهل على الطرقات الوعرة، تتعامل بكل سلاسة، وبأقل مجهود من قبل قائد السيارة، يدعمه في ذلك وجود أحدث أنظمة مساعدة السائق، والسلامة، التي تمنحه الشعور بالأمان عند القيادة في أصعب الظروف المناخية، بجانب أنها مميزة للقيادة بداخل المدينة، ذات مظهر خارجي مبهر للعين، تفتخر بها أمام الأصدقاء، التجول بها ممتع جدا، إليكم مواصفات تلك المركبة الرائعة والأسعار.

سيارة تويوتا هايلاندر Toyota Highlander 2022

هايلاندر تمنح سائقها تجربة قيادة لامثيل لها، الرؤية من داخل المقصورة جيدة من جميع الاتجاهات، تجهيز الفئة الأساسية من السيارة عالي الجودة، مع المزيد من الإضافات المبهرة في الفئات الأعلى، محرك قوي وموفر للوقود، على الرغم من قوة السيارة الهائلة، تأتي السيارة ب 6 فئات مختلفة مع إضافة طرازات الهجين هذا العام، يطلق عليه الاصدار البرونزي.

تصميم هايلاندر 2022 الفئة الأساسية

التصميم الخارجي والداخلي للفئة الرئيسية من سيارة Toyota Highlander 2022 رائع، تتمتع بشكل جذاب وجريء، وتتمتع بالصلابة، والقدرة على تجاوز أصعب الطرقات مع جنوط متينة، قياس 18 بوصة مصنوعة من مادة الألمنيوم، مقدمة السيارة تزينها الشباك الأمامية المميزة، مع علامة تويوتا في المنتصف بلمسات أنيقة، المقابض الجانبية والمرايات بنفس لون هيكل السيارة، تدعم خاصية التشغيل عن بعد، وأيضا بدون استخدام المفتاح.

مقصورة Toyota Highlander 2022

المقصورة الداخلية لها تتكون من 8 مقاعد على 3 صفوف، مصنوعة من أجود خامات القماش، والفئات الأعلى من الجلد الصناعي، للحصول على المزيد من الراحة يمكن تعديل وضع مقعد السائق بأكثر من وضعية، يوجد حاملات للأكواب بعدد المقاعد داخل السيارة، كذلك مساحة صغيرة للتخزين.

أنظمة ترفية تويوتا هايلاندر 2022

وسائل الترفيه في الفئة الأساسية تشتمل على شاشة للعرض قياس 8 بوصة، يصل حجمها في الفئات الأعلى إلى 12،3 بوصة، تتصل مع أنظمة الهواتف من أندرويد وآيفون، تدعم الاتصلا بالواي فاي، والبلوتوث، يوجد منافذ لل USB بمناطق متفرقة في السيارة، نظام صوت قوي يتكون من 11 مكبر للصوت، يدعم الشحن اللاسلكي.

سعر تويوتا Toyota Highlander 2022

يبدأ سعر سيارة هايلاندر بالنسبة للفئة الأساسية التي تعمل بالبنزين ب 136،600 ألف ريال، وتتزايد الأسعار حسب الفئات الأعلى وصولا إلى 183،000 ريال، أما نسخة الهايبرد تبدء من 150،275 ريال، إلى 188،500 ريال.