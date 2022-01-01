عودة أسطورة السيارات الرياضية سعر تويوتا سوبرا Toyota Supra 2022 ومواصفتها

سيارة تويوتا سوبرا Toyota Supra 2022 من السيارات الرياضية الخرافية وقد حازت على شهرة واسعة في السوق العالمي، وهي مصممة بشكل مميز ورائع وحازت على اعجاب العديد من العملاء، وسوف نتناول فى هذا المقال مميزات هذا الموديل التي يتساءل عنها العديد من المشترين، وجميع المواصفات لهذه السيارة ذو المظهر الأنيق والفخم واسعارها ومعايير الأمن والسلامة بها.

معايير الأمان والسلامة تويوتا سوبرا 2022

سيارة تويوتا سوبرا Toyota Supra 2022 يوجد لها أكثر من نوع محرك الأول بأربع اسطوانات، وتبلغ سعته حوالي 2 لتر، وقوة هذا المحرك 235 حصان، بينما يصل عزم الدوران إلى 399 نيوتن على المتر. يوجد نوع آخر من المحركات وهو من 6 اسطوانات وقوة المحرك 382 حصان بينما يفضل عزم الدوران يصل إلى حوالي 498 نيوتن لكل متر، وتحتوي السيارة على ثماني سرعات وناقل الحركة يعمل بشكل أوتوماتيكي وتعتمد هذه السيارة على نظام الدفع الخلفى وتحتوي على أنظمة أمان متطورة.

تحتوي هذه السيارة على معايير أمان متعددة منها نظام يحذر السائق عند مغادرة المسار، وكذلك تستخدم مصابيح الضوء عالي.

تحتوي على نظام تثبيت السرعة وكذلك نظام التصحيح التلقائي الذي يعمل في حادث التعرض للحوادث.

هناك إمكانية للكشف عن المركبات والمنشآت في هذه السيارة، وتم تصميمها بشكل رائع من الداخل والخارج.

أداء هذه السيارة على الطريق مميز ويبلغ مقاس العجلات لها 19 بوصة، وتصميم السقف مزدوج ويعطيها مظهر مميز.

تعتبر من المركبات الرياضية المصنوعة بمواد ذات جودة عالية، والجزء الخلفي منها مجوف وديناميكي ولك مظهر جميل.

مواصفات سيارة Toyota supra 2022

مميزات سيارة تويوتا سوبرا Toyota Supra الجديدة

مساحة سيارة تويوتا سوبرا 2022 من الداخل جيدا ومريحة للركاب ومصممة بشكل رائع ويتوفر منها ألوان مختلفة مثل الأبيض والازرق والقرمزي والفضي السيراميك والأسود والأصفر المتوهج والرمادي المعدني. ضمان هذه السيارة يصل إلى ثلاث سنوات أو مسافة 60 الف كيلو وضمان ناقل الحركة لها يبلغ خمس سنوات أو مسافة 100,000 كيلو متر.

سعر تويوتا سوبرا Toyota Supra 2022

يبلغ سعر سيارة تويوتا سوبرا 2022 حوالي 45000 دولار في المملكة العربية السعودية أي ما يعادل 239.775 ريال سعودي.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات المختلفة حول سيارة تويوتا سوبرا 2022 كما ذكرنا معايير الأمان لها وسعرها ومساحتها الداخلية والعديد من المعلومات الخاصة بخصوص المحرك وعزم الدوران والتصميم من الداخل والخارج.