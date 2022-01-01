قنبلة الموسم.. سيارة تويوتا رايز 2022 تتحدي المستقبل بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 نتطرق لها بمزيد من التفصيل حيث يعد كل ما تمتاز به تلك السيارة من مواصفات يعد من أكثر ما يحتاجه مختلف المشترين، وتعتبر السيارة من نوع تويوتا رايز أبرز الموديلات التي تحمل الكثير من الخصائص والتي لها باع كبير بعالم السيارات، وفي هذا المقال نوضح بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة وأهم مواصفاتها المتميزة مع ذكر مختلف التجهيزات الأساسية وتجهيزات الرفاهية التي تتوفر في السيارة.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا رايز 2022

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 من أهم المعلومات التي يحرص مختلف العملاء والمشترين على أن يتعرفوا عليها بدق لكونها من أبرز المواصفات العالمية القياسية والتي قد حرصت الشركة المنتجة للسيارة على أن تقوم بتوفيرها لمختلف موديلاتها وبالأخص موديل رايز المميز، والمواصفات تكون كما يلي في النقاط القادمة:

مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022

مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 نتعرف عليها من خلال هذه النقاط القادمة حيث تعتبر المواصفات من أكثر ما يحرص المشترين على أن يكونوا على دراية كاملة بمواصفات السيارة قبل الحصول عليها والمواصفات نذكرها على هذ النحو:

السيارة بقوة محرك تبلغ ثمانية وتسعين حصان.

المحرك من النوع الذي يعمل بعزم دوران يلغ حوالي مائة وثلاثة عشر نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك ومقسم لسرعات متدرجة.

السعة للخزان تبلغ ستة وثلاثين لتر.

السرعة القصوى الخاصة بالمحرك تصل لنحو مائة وأربعين متر لكل ث.

المحرك من النوع الثلاثي الاسطوانات.

السيارة قد تم تزويدها بالاتصالات المميزة والوصلات المتوفرة من يو إس بي ووصلة إي يو إكس.

السيارة تعد محتوية على المصابيح من النوع

النهاري لليد المميز الموفر بقوة للطاقة.

المقاعد خام صنعها هو الجلد النقي.

السيارة تتوفر فيها أنظمة للتحكم بشكل كبير في الطقس.

أسعار السيارة من موديل رايس

السيارة تبلغ من السعر ما يقدر بنحو تسعة عشر ألف دولار أمريكي ويتوفر هذا الموديل في مختلف المعارض بالمملكة بسعر 79 ألف ريال يمكنك شراءها من أحدي المعارض الموجودة في بلدك