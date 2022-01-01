الاسطورة قنبلة الموسم.. تويوتا يارس 2022 في السعودية سؤيعة جدا بسعر مناسب للجميع ومواصفات جبارة

الاسطورة قنبلة الموسم.. تويوتا يارس 2022 في السعودية ، تنفرد شركة تويوتا بإصدار واحدة من أكثر أنواع السيارات سرعة وكفاءة في الأداء وتعرف بأنها السيارة الاقتصادية في السعودية، وتمكنت من إثبات قوتها وجدارتها على طرقات المملكة الواعرة وحققت نجاح غير عادي منذ أن طرحها بسوق السيارات السعودي، كما أنها أكثر سيارات شركة تويوتا اليابانية مبيعاً بالسعودية فدوماً تبهرنا الشركة بما تصنعه من سيارات حديثة تمتلك الكثير من المواصفات والمميزات التي يحلم بوجودها كل شخص يقدم على شراء سيارة تشعره بالراحة والأمان، فهي تحتوي على جميع سبل الأمان والراحة فكن دائماً مطمئناً عند شراء سيارة تويوتا يارس 2022.

الاسطورة قنبلة الموسم.. تويوتا يارس 2022 في السعودية

سيارة تويوتا يارس هي السيارة التي تناسب أصحاب الذوق الرفيع حيث تتميز عن غيرها من السيارات المنافسة بالقدرات والكفاءة العالية، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يحلمون بامتلاك هذا النوع من السيارات التي يجمع بين الجمال والأناقة والتميز والمواصفات والكفاءة وكل هذا يكمن في سيارة تويوتا يارس فما عليكم سوى القدوم للتعرف عليها عن قرب من خلال زيارة أحد شركات العلامة التجارية تويوتا أو من الأسهل عليكم أن تقوموا بقراءة هذا الموضوع لأننا سنستعرض لكم أهم مواصفات وسعر وعيوب ومميزات السيارة.

مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022

تتمتع تلك المركبة بكثير من المزايا التي يصعب إيجادها بأي سيارة أخرى، فعشاق سيارات الهيونداي يرغبون أن يجدوا في سياراتهم تلك المواصفات التي تتلخص في التالى:

تحتوي السيارة على محرك تبلغ سعته 1.5 لتر وعدد 4 سلندر و16 صمام.

تبلغ قوة السيارة 107 حصان والحد الأقصى لقوة عزم الدوران 140 نيوتن/ متر.

يوجد بها ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، وتتسارع السيارة بداية من 10 إلى 100 كم بحوالي 13.0 ثانية.

السيارة مزودة بميزة الحقن الالكتروني للوقود وتستهلك ما يقارب من 6.0 لتر منه.

أما بالنسبة إلى سعة خزان الوقود فيصل إلى 42 لتر.

يبلغ طول السيارة 4410 مم بينما يكون عرضها 1700 مم وارتفاعها 1475 مم وقاعدة الاطارات 2550 مم.

تحتوي السيارة عدد وسائد هوائية الامامية والجانبية تساعد على حماية السائق والراكب الأمامي.

اسعار سيارة تويوتا يارس 2022 في المملكة السعودية

يوجد العديد من فئات موديل سيارة تويوتا يارس 2022 وكل فئة يختلف سعرها عن الآخر حيث يبدأ سعر السيارة من 45 ألف ريال سعودي حتى 55 ألف ريال سعودي.