الكينج وصل السعودية ...سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية سيارة الدفع الرباعي بمواصفاتها وأسعارها المميزة

سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية، تعتبر سيارة سوزكي فيتارا من أهم الإصدارات الحديثة التي سوت تكتسح أسوق المملكة العربية السعودية والعالم كله، حيث أن السيارة تتمتع بالعديد من المواصفات والتجهيزات والتقنيات الحديثة، التي اهتمت الشركة المنتجة أن توفرها بالسيارة ونحن من خلال مقالنا هذا نتعرف على أهم المواصفات والتجهيزات والكماليات التي تتواجد بالسيارة بالداخل والخارج.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية

من أهم المواصفات التي تتواجد في سيارة سوزكي سوف نتعرف عليها بالنقاط التالية:

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1600 سي سي، والمحرك بها يعمل بقوة 104 حصان.

السيارة بها عزم دوران للمحرك يبلغ نحو 375 نيوتن للمتر الواحد.

السيارة سوف تتوفر بعد فئات حتى تتنافس بقوة مع الكثير من الماركات العالمية القوية التي تتوفر في الوقت الحالي في الأسواق.

تعمل المصابيح الأمامية الموجودة بالسيارة بتقنية الأتوماتيك.

يوجد بالصندوق الخلفي أضواء وكذلك مقبس يتم العمل بفرق جهد حوالي 12 فولت.

النظام الموجود بالفرامل من النوع القابل للانغلاق.

عرض سيارة سوزوكي يبلغ نحو 1.82 متر، ويبلغ طول السيارة نحو 4.42 متر، أما بالنسبة للارتفاع فقد يصل نحو 1.71 تر.

يبلغ نحو 1.82 متر، ويبلغ طول السيارة نحو 4.42 متر، أما بالنسبة للارتفاع فقد يصل نحو 1.71 تر. تحتوي السيارة على تكييف قابل للعمل من خلال الريموت كنترول.

السيارة تدعم نظام الدفع الأمامي لكبح العجلات.

يوجد في السيارة حوالي 4 مقاعد وتحتوي على نوافذ يتم طلائها بمادة الكروم المضيء.

متوفر بالسيارة شاشة عرض تقبل العمل من خلال اللمس وبمعدل 4.2 بوصة.

يوجد بالسيارة مصابيح تعمل بتقنية الليد ومزودة بإنذار يعمل اتوماتيك بالكهرباء.

يوجد بالسيارة خزان وقود بسعة 47 لتر حيث أنها تستهلك 2.5 لتر من الوقود لكل 100 كيلو.

من المقرر أن يتم طرح سيارة سوزوكي بمعارض السيارات المنتشرة في أرجاء ومحافظات المملكة العربية السعودية بحوالي 80000 ألف ريال سعودي، والذي يعادل حوالي 850,000 ألف جنيه مصري، حيث أن السيارة من بين السيارات الحديثة التي قد تم إصداراها من قبل شركة سوزوكي والتي تهتم بشكل دائم أن تقوم بطرح إصدارات جديدة ومتنوعة ومتطورة ووسائل متعددة من الأمن والترفيه، مما جعل الكثير يبحثون عنها ويريدون شرائها فور طرحها في الأسواق.

أسعار سوزكي فيتارا بالسعودية