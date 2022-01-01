أرخص أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية بمواصفات ومميزات وأسعار جبارة …. مفيش أرخص وأفر من كدة

أرخص أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية، يوجد في سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من السيارات بمو2ديلات متنوعة لعام 2021 وعام 2022، والتي تكون مختلفة في التصميمات إلى جانب ما يوجد بها من تجهيزات داخلية والعديد من اللمسات الخاصة بصناع السيارات مع اختلاف العلامات التجارية، ولكن الأسعار تكون مختلفة على حسب ما تحتويه السيارة من تقنيات حديثة، ونحن اليوم سوف نتعرف على أرخص أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية.

أرخص أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية بأسعار متميزة

سوف نقدم لكم أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ممتازة

السيارة مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات وذات سعة تبلغ 1200 سي سي، كما أن المحرد قادر على انتاج قوة حصان قد تصل حتى 83 حصان، وذات عزم دوران بحوالي 114 نيوتن/ متر.

مع العمل بسرعة كبيرة تصل حتى 155 كم بالساعة، كما أن سرعة السيارة تبلغ 100 ك في كل 15 ثانية، والسيارة متاحة بالسوق السعودي بسعر يبلغ 54 ألف ريال سعودي.

سيارة هيواندي جراند 10 في السعودية

تمكنت السيارة من أن تحصل على محرك يدعم العمل بأربع اسطوانات بسعة تصل حتى 1500 سي سي، والسيارة تعمل بقوة 119 حصان، و145 نيوتن لعزم الدوران.

وذات سرعة كبيرة قد تصل حتى 190 كيلو متر بالساعة، وتحمل الكثير من الإمكانيات من 0 حتى 100 كم بغصون 11.5 ثانية.

سيارة هوندا سيتي في السعودية

تتسم سيارة إم جي 360 الصينية تأتي بتصميم متميز وذات سعر مناسب، مما يجعلها الاختيار الأفضل لكل من يرغب بالحصول على سيارة أنيقة متميزة ، بإمكانك الاعتماد عليها.

، بإمكانك الاعتماد عليها. كما أن السيارة تأتي بمحرك يعمل بقوة 107 حصان، وذات ناقل حركة أتوماتيك، مما يكون من السهل على مالك السيارة قيادتها على الطرق الصعبة، والسيارة تتوفر بالمملكة العربية السعودية بسعر يبلغ نحو 36 ألف ريال سعودي.

سيارة إم جي 360 في السعودية

هذه السيارة تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات ذات سعة 2000 سي سي، كما أن ينتج عنها قوة تقدر نحو 135 حصان، وتعمل بعزم دوران 195 نيوتن/ متر، إلى جانب لسرعة كبيرة قد تصل حتى 178 كم، بالساعة.

وذات قوة سرعة قد تصل حتى 100 كم/ بالساعة، مع الثبات على الطرق بغصون 11.5 ثانية، السيارة متوفرة بسعر 59,290 ريال سعودي