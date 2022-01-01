اقوي وأفخم تصميم ... سيارة سيارة سوزكي 2022 التو بمواصفات وأسعار خيالية فى السوق السعودية

سيارة سيارة سوزكي 2022 التو، تعتبر سيارة سوزكي التو من أهم أنواع السيارات التي تحمل العديد من المعايير العالمية، حيث أن أعلنت شركة سوزكي اليابانية عن توفير الإصدار الجديد من سيارة سوزكي ألتو التي تأتي بتصميم مميز وحاملة لعلامة سوزكي التجارية كما أنها تأتي بتصميم أنيق وفاخر وتحمل الكثير من المزايا والمواصفات الخاصة وقد تم تجهيزها بالعديد من الملحقات، مما جعل السيارة واحدة من أبرز السيارات التي يتم استخدامها للكثير من الأغراض.

سيارة سيارة سوزكي 2022 التو

تحمل السيارة الكثير من المزايا والمواصفات القياسية التي جعلها واحدة من أهم السيارات التي يتم البحث عليها في هذه الفترة:

الكثير من المزايا والمواصفات القياسية التي جعلها واحدة من أهم السيارات التي يتم البحث عليها في هذه الفترة: تعد السيارة اليابانية سوزكي التو من أهم السيارات والأعلى كفاءة باستهلاك الوقود، حيث أنه سعة الخزان تصل حتى 3 لتر

وتكون كافية للغاية للقيام بقيادة السيارة التي قد تصل نحو 100 كيلو متر.

السيارة تأتي بمحرك يعادل 79 حصان، كما أنها تتميز بالشكل الرياضي الثبات على الطرق الواعرة والشوارع الضيقة وكذلك المنحنيات.

يوجد بالسيارة مصابيح أمامية من نوع هالوجين، كما أن الأبعاد الخارجية للسيارة تم تركيبها بطريقة مثالية قد يصل طولها حتى 3500 ملليمتر.

كما أن طول المركبة قد يصل حتى متر، ويتم استخدام نظام الفرامل المتخصص لكي يمنع الانزلاق، إلى جانب تفعيل ضوء لتحذير الأمان.

السيارة تتميز بحجمها الصغير الذي تنتمي للجيل السابع، حيث أنها ترتبط بالعلامة التجارية سوزكي الشهيرة.

السيارة ترتفع عن مستوى الأرض بسرعة تصل حتى 1470 ملم بالثانية، كما أن السيارة مزودة بنظام الجر المسبق.

يوجد بالسيارة نظام يتعلق بالتحكم في حالة الطقس، ولكنها تعمل بمستوى ذات جودة عالية.

السيارة تأتي بمحرك بعزم دوران تصل حتى 86 نيوتن لكل متر، كما أن عداد السرعة يتم تقسيمه حتى 5 سرعات بشكل تدريجي.

أهم مواصفات سيارة سوزكي التو 2022

سعر تداول سيارة سوزكي في السوق السعودي

في الوقت الحالي يبحث الكثير من المواطنين عن سعر سيارة سوزكي بتصميم جديد وعصري، وتأتي بتصميم متميز ومواصفات قياسية حديثة

ومن المقرر أن تطرح السيارة بالسوق السعودي نحو124.9 ألف ريال سعودي، والفئة الأخرى متوفرة بالأسواق نحو 210 ألف ريال سعودي.