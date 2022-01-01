سيارات برخص التراب ….أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات رائعه

أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات رائعه، تسترد المملكة العربية السعودية على حيز كبير من سوق السيارات من دول الخليج المتنوعة بمعدل 52% حيث أنها تجمع أكبر أسواق السيارات العربية، فيوجد أنواع متعددة من السيارات التي تتوفر بالمملكة العربية السعودية منها الرياضي ومنها الفاخر ويوجد منها الاقتصادي، حتى تلبي كافة متطلبات الفئات المتنوعة من محبين السيارات، ويتمكنوا من شراء أنواع سيارات متنوعة بمبالغ تتناسب مع حالتك المادية.

سوف نعرض عليكم قائمة بأرخص أنواع السيارات بالسعودية وبأسعار مختلفة تبدأ من 32 ألف وحتى 53 ألف ريال سعودي وهم:

هي من السيارات الرياضية التي تتميز بأدائها العالي وذات رقي وفخامة، كما أنها تمكنت من أن تحصل على إقبال كبير بالأسواق وأصبحت أكثر طلب من قبل شريحة كبيرة من المواطنين بالسوق.

لما تتميز به السيارة من تصميم راقي وأنيق والعديد من المميزات التي تضمن السلامة والجودة العالية، وتتوفر السيارة بالأسواق بسعر يبدأ من 53.9000 ريال سعودي.

سيارة جيلي بين راي في السعودية

تعد سيارة شيفرولية سبارك خيار مناسب للغاية لكل من يرغب في الحصول على سيارة اقتصادية وعملية بالوقت نفسه، حيث أن السيارة تتميز باحتوائها على محرك قوي وتقع من بين فئة سيارات الهاتشباك. أما نوع دفع العجلات بها تعمل بالدفع الأمامي.

وسيارة شيفرولية سبارك تأتي بمحرك يعمل ب4 أسطوانات ذات سعة 1.4 لتر وذات قوة حصان وذات عزم دوران قد تصل حتى 127 نيوتن متر، بحين تصل معدل الاستهلاك للوقود حتى 19.6 كم/ لتر، والسيارة متاحة بالأسواق بسعر يبدأ من36,900 ريال سعودي.

سيارة شيفرولية سبارك في السعودية

تعتبر سيارة شانجان السفن من بين أنواع سيارات السيدان الصينية الأكثر تميز، حيث أنها تتميز بشكلها الجذاب الراقي، لأنها تملك هيكل مزين بالأضواء الأمامية.

السفن من بين أنواع سيارات السيدان الصينية الأكثر تميز، حيث أنها تتميز بشكلها الجذاب الراقي، لأنها تملك هيكل مزين بالأضواء الأمامية. وبها عدسات تعمل بتقنية الليد، كما أنها تضم مجموعة متكاملة من المواصفات القياسية التي تجعلها الاختيار الأفضل للكثير من الأشخاص، تتوفر السيارة بمحرك قوي مزود 4 أسطوانات ذات سعة 1.5 لتر.

وتعمل بقوة 105 حصان، كما أنها سوف تطرح بالسوق السعودي بسعر يبدأ من 32,900 ريال سعودي

سيارة شانجان السفن في السعودية