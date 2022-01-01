الأسطورة اليابانية وصلت.. سيارة تويوتا ياريس 2022 الجديدة كليا في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الخيال

أسعار ومواصفات سيارة تويتا ياريس 2022 بالسعودية نتطرق لها من خلال ما يلي ذكره من فقراتنا لهذا المقال حيث يعتبر الذكر لأهم المواصفات الخاصة بالسيارة من نوع تويوتا ياريس والتي تعتبر سيارة من أقوى السيارات التي تتوفر ليس على مستوى الأسواق المحلية بل على مستوى السوق العربي، والسوق العالمي للسيارات، وفيما يأتي توضيح وبيان كامل عن أهم المواصفات التي تتعلق بالسيارة من الموديل الشهير تويوتا ياريس، والذي يعتبر من أهم الموديلات القوية والتي تتوفر بملحقات هامة لقيادة أكثر أمن ورفاهية والاستمتاع برحلة قيادة آمنة ومريحة، وإليكم مواصفات السيارة وتكلفة شراءها.

أسعار ومواصفات سيارة تويتا ياريس 2022 بالسعودية

البيان المتعلق بالأسعار والمواصفات لسيارة تويتا ياريس 2022 بالسعودية نتعرف عليه من خلال تلك الفقرة والتي نخص فيها بالذكر معلومات عما يتوفر بهذا الموديل ياباني التقنية، وقوته الهيكلية الكبيرة تعزز من قوة السيارة مع توفر العديد من المواصفات والتي سنتعرف عليها من خلال الآتي بالنقاط القادمة:

مواصفات سيارة تويتا ياريس 2022

المواصفات للسيارة تويتا ياريس 2022 بالسعودية تكون كما يلي:

السيارة بمحرك أربعة سلندر.

السعة الخاصة بمحرك السيارة تبلغ واحد ونصف لتر.

القوة للمحرك تبلغ مائة وخمسة حصان.

العزم الأقصى لدوران محرك السيارة يبلغ حوالي مائة وأربعين نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي لسيارة تويوتا يارس من النوع الأوتوماتيك ويتكون من عدد أربعة سرعات.

تسارع السيارة يكون خلال ثلاثة عشر ثانية.

الحقن الإلكتروني متوفر لمادة الوقود المستخدم

الحقن الإلكتروني متوفر لمادة الوقود المستخدم بالسيارة.

السيارة محتوية على الوسائد الهوائية والتي تعد من أهم ملحقات الأمان بالسيارة للوقاية حال التعرض للرضوض أو الصدمات.

السعة الخاصة بخزان الوقود تبلغ اثنين وأربعين لتر.

أسعار سيارة تويتا ياريس 2022 بالسعودية

الكثير من الفئات الخاصة بالسيارة ماركة تويوتا من موديل يارس المميز وكل فئة لها قيمته السعرية الخاصة بها، والسعر الخاص بالسيارة يكون بداية من خمسة وأربعين ألف ريال سعودي وحتى السعر خمسة وخمسين ألف ريال سعودي وهذا السعر يكون بكافة المعارض بالسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية توجد في كثير من المدن بالمملكة